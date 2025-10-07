Lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili è il processo per realizzare software per smartphone, tablet e assistenti digitali, più comunemente per sistemi operativi Android e iOS. Il software può essere preinstallato sul dispositivo, scaricato da un app store mobile o accessibile attraverso un browser web per dispositivi mobili. I linguaggi di programmazione e markup utilizzati per questo tipo di sviluppo di software includono Java, Swift, C# e HTML5.
Lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili è in rapida crescita. Dalla vendita al dettaglio, passando per le telecomunicazioni e l'e-commerce fino alle assicurazioni, l'assistenza sanitaria e le istituzioni, organizzazioni di tutti i settori devono soddisfare le aspettative degli utenti che desiderano effettuare transazioni e accedere alle informazioni in tempo reale e in modo pratico. Oggi, i dispositivi mobili e le applicazioni per dispositivi mobili che consentono di sfruttarne appieno il valore, sono il modo più popolare per persone e aziende di connettersi a Internet. Per stare al passo, rimanere reattive e di successo, le organizzazioni hanno bisogno di sviluppare le applicazioni per dispositivi mobili che i loro clienti, partner e dipendenti richiedono.
Eppure lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili potrebbe sembrare arduo. Una volta che hai scelto la piattaforma o le piattaforme di sistema operativo, devi superare le limitazioni dei dispositivi mobili e portare la tua applicazione oltre i potenziali ostacoli di distribuzione. Per fortuna, seguendo alcune linee guida e best practice di base, puoi semplificare il tuo percorso di sviluppo delle applicazioni.
Per saperne di più sulle caratteristiche specifiche dello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili su entrambe le piattaforme, leggi i nostri articoli sullo sviluppo di applicazioni per iOS e sullo sviluppo di applicazioni per Android.
Per esplorare lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili, guarda il semplice tutorial di IBM sulla costruzione di un chatbot vocale basato su Android.
Molti team di sviluppo di applicazioni indipendenti scelgono di creare le loro applicazioni prima per Android. Perché? La stragrande maggioranza, circa il 70%, degli smartphone ha Android, e il Google Play Store ha meno restrizioni dell'App Store di Apple. D'altra parte, le applicazioni per dispositivi mobili sviluppate per iOS hanno un numero nettamente inferiore di dispositivi che necessitano di supporto, rendendo l'ottimizzazione più semplice. E la fidelizzazione degli utenti è tipicamente più elevata per le applicazioni iOS.
A seconda del caso d'uso previsto e del pubblico a cui si rivolge l'applicazione per dispositivi mobili che stai sviluppando, potrebbero esserci altre considerazioni da fare. Ad esempio, se stai progettando un'applicazione per i dipendenti della tua organizzazione, avrai bisogno di supportare le piattaforme che usano, il che può significare sviluppare un'applicazione multipiattaforma che funzioni sia per Android che per iOS. Oppure, se stai sviluppando un'applicazione per dispositivi mobili per i tuoi clienti e sai che la maggior parte di loro usa l'iPhone, allora lo sviluppo di applicazioni iOS dovrebbe essere una priorità assoluta. Altre considerazioni da fare quando sviluppi le tue applicazioni per dispositivi mobili includono le strategie di monetizzazione e il comportamento degli utenti previsto, che può essere influenzato da fattori geografici e culturali.
Diciamo che hai bisogno di realizzare applicazioni per dispositivi mobili sia per il sistema operativo Android che per iOS. Qual è il miglior approccio di sviluppo del software?
Potresti sviluppare due applicazioni native. Avvalendoti dell'ausilio di API native e linguaggi di programmazione specifici per il sistema operativo, puoi realizzare un'applicazione potente. La maggior parte delle applicazioni aziendali, specialmente quelle che richiedono un notevole traffico di API, traggono beneficio dello sviluppo nativo.
Se decidi di sviluppare applicazioni native una alla volta, probabilmente vorrai iniziare con Android, per alcune delle stesse ragioni per cui gli sviluppatori di applicazioni indipendenti spesso si concentrano su Android. Probabilmente il processo risulterà più fluido se sviluppi l'applicazione completa come MVP su Android e poi la converti e ottimizzi per iOS dopo il rilascio.
Dovrai ancora fare il debug e riscrivere il codice per il linguaggio nativo e riprogettare l'interfaccia utente front-end, perché i due sistemi operativi funzionano in modo molto diverso, rendendo impossibile il funzionamento multipiattaforma.
Allora, perché non cominciare completamente da zero? Anche se non si può semplicemente convertire il codice in un nuovo linguaggio di programmazione, gran parte del back-end può essere replicato tra le piattaforme. Framework, librerie ed estensioni di terze parti spesso funzionano in modo identico in entrambi gli ambienti, permettendoti di evitare costose rielaborazioni. Puoi anche utilizzare un servizio cloud per dispositivi mobili predefinito, come IBM Mobile Foundation, per gestire il back-end web.
Un'altra opzione è quella di scegliere l'ibrido, adottando un approccio "write-once-run-anywhere" (scrivi una volta, esegui ovunque). Le applicazioni ibride usano una singola base di codice che può funzionare su entrambe le piattaforme. Sono tipicamente codificate in un linguaggio di programmazione universalmente riconosciuto, come Java, JavaScript, HTML o CSS. Dato che ti viene negato l'accesso alle API native del sistema operativo, lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili ibride funziona meglio per semplici applicazioni web, applicazioni per dispositivi mobili di tre o quattro pagine con funzionalità limitate.
Indipendentemente dal fatto che tu scelga di sviluppare un'applicazione per dispositivi mobili nativa o ibrida, uno dei primi ostacoli che dovrai superare sono le risorse relativamente limitate sui dispositivi mobili. Il tuo dispositivo mobile di destinazione avrà molta meno potenza di elaborazione e memoria rispetto ai computer desktop o ai server aziendali. Questi vincoli potrebbero sembrare un problema significativo, soprattutto se hai più dimestichezza con le risorse di sviluppo di software convenzionale per le applicazioni web che al confronto sono illimitate.
Le risorse limitate delle piattaforme per dispositivi mobili implicano che devi adattare i tuoi obiettivi di design della tua applicazione.
Durante tutto il processo di creazione di un'applicazione per dispositivi mobili, gli sviluppatori devono impegnarsi per garantire che la loro applicazione per dispositivi mobili sia meno dispendiosa in termini di risorse rispetto a una tipica applicazione desktop.
Offrire un'ottima esperienza utente è fondamentale. Il punto di partenza è comprendere che l'interfaccia utente di un'applicazione per dispositivi mobili deve essere più semplice dell'interfaccia di un'applicazione desktop. Creando un design dell'esperienza utente semplice, concentrata sulle funzioni critiche, puoi fornire una migliore esperienza utente consumando al contempo meno risorse.
L'interfaccia della tua applicazione per dispositivi mobili deve essere progettata per la modalità touch. Gli utenti di dispositivi mobili devono essere in grado di spostarsi facilmente nella tua applicazione e fornire input senza eccessiva digitazione.
Fortunatamente questi requisiti per applicazioni efficienti, semplici e basata sulla modalità touch ben si coniugano con le aspettative degli utenti. Gli utenti di dispositivi mobili in genere vogliono svolgere attività in modo semplice, con pochi tocchi. Vogliono applicazioni che siano soprattutto veloci, comode e facili da usare sui loro dispositivi mobili.
E se la tua applicazione per dispositivi mobili richiedesse più capacità di elaborazione di quanto una tipica piattaforma per dispositivi mobili possa supportare? Valuta la possibilità si eseguire l'offload di tale elaborazione sul cloud.
Attraverso un uso prudente delle API, puoi connettere la tua applicazione a servizi e database basati su cloud per fornire funzionalità avanzate senza rallentare la tua applicazione o sforzare il dispositivo su cui è in esecuzione. Puoi anche eseguire l'offload dello storage e della memorizzazione in cache dei dati su un server su cloud, lasciando pochissimi dati sul dispositivo.
Il cloud può offrire ulteriori vantaggi, oltre all'aumento delle prestazioni. Connetti la tua applicazione per dispositivi mobili a potenti servizi cloud per aggiungere funzioni e migliorare l'usabilità. Usa le API per integrare nuove funzioni, come dei servizi avanzati su cloud che possono aiutarti a migliorare le tue applicazioni per dispositivi mobili. Questi includono le notifiche push, l'analytics AI basata su IBM® Watson, l'integrazione di dispositivi intelligenti IoT (Internet of Things) e altro ancora.
Né Android né iOS sono ambienti completamente aperti. Prima che la tua applicazione possa essere distribuita ufficialmente, dovrai unirti al programma per sviluppatori appropriato.
Il programma di sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili Android ti permette di utilizzare il tuo account Google esistente per creare un account di sviluppatore, pagare la quota di USD 25 e presentare la tua domanda. Google Play, lo store ufficiale di Android, ha degli standard di qualità che devono essere rispettati prima della pubblicazione, ma sono più linee guida che regole vere e proprie. Come parte del tuo processo di sviluppo di applicazioni, puoi anche distribuire le tue applicazioni al di fuori dello store Google Play e permettere agli utenti di scaricarle e installarle direttamente.
Al contrario, il programma di sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili di Apple pone condizioni più restrittive per l'ingresso. Devi pagare una quota annuale di USD 99 per il programma e rispettare standard elevati. Una volta che sei un membro del programma, ottieni un accesso anticipato alle versioni beta dei sistemi operativi e dei framework o delle API proprietari. Soddisfare gli standard elevati dell'App Store è anche un indice di valenza globale che indica che hai sviluppato un'applicazione di qualità elevata.
