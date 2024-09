Parallelamente a questa esplosione di informazioni, si è assistito a un corrispondente e diffuso aumento dell'interesse relativo agli investimenti al dettaglio e per il mercato azionario in generale. "L'abbiamo visto nel corso degli ultimi due anni", afferma Robertson. "In precedenza, avevamo a che fare con investitori esperti o con un focus istituzionale, ma ora gli investitori individuali stanno suscitando entusiasmo a livelli che non abbiamo mai visto in precedenza. Sempre più persone cercano informazioni approfondite su quali aziende stanno andando bene e perché".

La capacità di fornire questo tipo di informazioni approfondite a questi investitori nuovi—e spesso indipendenti e esperti di tecnologia— è stata un obiettivo dell'organizzazione Quantitative Investment Solutions (QIS) di HSBC.

"Siamo orgogliosi di essere in grado di prendere un argomento apparentemente complesso e di scomporlo in modo che il singolo investitore possa comprenderlo e, auspicabilmente, trarne beneficio", aggiunge Robertson. "Così, quando abbiamo notato che gli investitori istituzionali stavano già creando rendimenti superiori per i loro clienti utilizzando l'AI, abbiamo voluto portare questo vantaggio ai singoli".

In particolare, la banca desiderava sfruttare la potenza dell'AI per analizzare la ricchezza in continua espansione di testo in linguaggio naturale e dati non strutturati per individuare le aziende con un potenziale di crescita più elevato. Costruendo un indice di rendimento in eccesso, controllato dal rischio, a partire dai titoli di queste aziende, HSBC potrebbe essere il pioniere di un prodotto finanziario innovativo, in grado di offrire opzioni di investimento basate sui dati a questo più ampio bacino di consumatori esperti di tecnologia.