Insieme, IBM e Kerry hanno sviluppato una piattaforma di AI altamente efficace che aiuta i marchi del settore degli alimenti e delle bevande a sfruttare le mutevoli preferenze dei consumatori e a portare sul mercato offerte di successo. "Quando i nostri clienti sanno quali sono i prodotti che i consumatori desiderano e iniziano lo sviluppo in anticipo, tali prodotti arrivano sul mercato nel momento di picco della domanda dei consumatori e tutti ne traggono vantaggio", afferma Sandora.

La soluzione si è già rivelata fondamentale per un cliente di Kerry alla ricerca di un nuovo gusto distintivo per un famoso marchio di snack. Invece delle quattro/sei settimane che il processo normalmente richiedeva, Kerry ha identificato i gusti emergenti e ha fornito dei concetti di prodotto in soli cinque giorni utilizzando Kerry Trendspotter. L'intera impresa, dall'ideazione alla commercializzazione del prodotto, ha richiesto al cliente meno di due mesi, un'accelerazione significativa rispetto alla precedente tempistica di sei/nove mesi.

Combinando la tecnologia Watson e l'esperienza di Kerry nel settore, Kerry Trendspotter si distingue dalle altre offerte presenti sul mercato. “Le aziende tecnologiche stanno cercando di competere in questo panorama”, afferma Sandora. “Ma abbiamo quasi 50 anni di esperienza nel settore alimentare e delle bevande che ci consentono di convalidare le tendenze che stiamo osservando e fornire un prodotto. Si tratta di un enorme elemento di differenziazione in termini di valore percepito dai nostri clienti".

Sulla base della domanda globale dei clienti di Kerry Trendspotter, Kerry sta collaborando con IBM per fornire risultati tradotti in più lingue per i produttori di alimenti e bevande in tutto il mondo. L'azienda attribuisce a IBM il merito di un impegno continuo, innovativo e di sostegno.

"Ciò che apprezzo di più della collaborazione con IBM è il suo approccio iterativo e collaborativo alla partnership", afferma Sandora. "Il team con cui abbiamo lavorato è stato fantastico nel migliorare continuamente le idee in modo da poter davvero soddisfare le aspettative che avevamo nel prevedere le tendenze future".