L'AI generativa sta rivoluzionando il settore bancario. Sistemi AI avanzati come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e gli algoritmi di machine learning (ML) stanno creando nuovi contenuti, insight e soluzioni su misura per il settore finanziario. Questi sistemi AI possono generare automaticamente report finanziari e analizzare grandi quantità di dati per rilevare le frodi. Automatizzano le attività di routine come l'elaborazione dei documenti e la verifica delle informazioni.

L'AI generativa può produrre risposte simili a quelle umane. Le soluzioni di intelligenza artificiale simulano il linguaggio naturale utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Le banche (ad esempio, Morgan Stanley) utilizzano questi strumenti di AI per potenziare il fintech, come i chatbot rivolti ai clienti. Attualmente, questi programmi gestiscono tutta una serie di interazioni con i clienti, dalle informazioni sul conto alla consulenza finanziaria personalizzata, agendo come consulenti finanziari virtuali.

L'efficienza dell'IA generativa nel riassumere i rapporti normativi, nella preparazione di bozze di pitchbook e nello sviluppo di software accelera notevolmente le attività tradizionalmente dispendiose in termini di tempo. Questa funzione migliora l'efficienza operativa e riduce i carichi di lavoro manuali, consentendo ai team di concentrarsi su attività più strategiche.

Oltre al servizio clienti, l'AI generativa nel settore bancario sta trasformando anche il rilevamento delle frodi e la gestione del rischio. Analizzando grandi quantità di dati sulle transazioni, i modelli di intelligenza artificiale possono identificare schemi insoliti che potrebbero indicare attività fraudolente. Questo approccio proattivo consente alle banche di mitigare i rischi in modo più efficace, salvaguardando i beni dei clienti. Durante l'utilizzo di applicazioni di AI, la privacy dei dati e la conformità ai requisiti normativi sono fondamentali per mantenere la fiducia dei clienti e soddisfare gli standard del settore.

Gli strumenti basati sull'AI generativa possono anche valutare dati storici, tendenze di mercato e indicatori finanziari in tempo reale. Questa capacità consente valutazioni accurate del rischio, aiutando le banche a prendere decisioni più consapevoli in merito a richieste di prestiti, investimenti e altre operazioni finanziarie. Queste funzionalità AI aiutano le banche a ottimizzare le loro strategie finanziarie e a proteggere se stesse e i loro clienti.

L'AI generativa può anche automatizzare attività che richiedono molto tempo come la rendicontazione normativa, l'approvazione del credito e la sottoscrizione dei prestiti. Ad esempio, l'AI è in grado di elaborare e riassumere rapidamente grandi volumi di dati finanziari, generando bozze di report e note di credito che tradizionalmente richiederebbero un notevole sforzo manuale.

Nel settore dell'investment banking, l'AI generativa può compilare e analizzare dati finanziari per creare pitchbook dettagliati in una frazione del tempo che impiegherebbe una persona in carne e ossa, accelerando così la conclusione di accordi e fornendo un vantaggio competitivo.

Le banche stanno adottando sempre più spesso l'AI generativa per elevare il servizio clienti, snellire i workflow e migliorare l'efficienza operativa. Questa adozione favorisce la trasformazione digitale in corso nel settore bancario.