AI e il futuro della sostenibilità: una conversazione alla Climate Week con gli esperti di IBM

DeKeyrel: l'AI è uno strumento chiave per costruire resilienza climatica, e i leader aziendali hanno urgentemente bisogno di strumenti: solo la metà di coloro che sono stati intervistati nel recente report di IBM State of Sustainability Readiness si sente pienamente preparata ad affrontare una serie di rischi climatici. Per adattare i loro asset fisici, infrastrutture e risorse naturali agli eventi meteorologici estremi e ai rischi correlati, le organizzazioni devono comprendere vasti set di dati ambientali. Gli esseri umani potrebbero impiegare mesi per etichettare ed estrarre insight dai dati climatici e geospaziali rilevanti, ma l'AI accorcia notevolmente questo lasso di tempo. Ad esempio, IBM® Environmental Intelligence utilizza AI e API per integrare set di dati complessi e diversificati ed estrarre rapidamente insight per una maggiore resilienza. L'EI ha un'ampia gamma di applicazioni: dalla previsione dei rischi di tempeste e inondazioni dovuti al cambiamento del livello del mare al monitoraggio delle tendenze della biomassa e della deforestazione per gli sforzi di conservazione.

Shim: il cambiamento climatico ha effetti sulle persone in molti modi. Sta provocando un aumento delle inondazioni, provocando colpi di calore e distruggendo fattorie e mezzi di sussistenza. Le assicurazioni stanno diventando inaccessibili. I ritardi nei lavori di costruzione dovuti a condizioni meteorologiche estreme stanno già costando miliardi in tutto il mondo. Ci interessa perché influenza la nostra vita quotidiana, indipendentemente da dove viviamo. Ma concentriamoci sulle soluzioni. L'AI può migliorare in modo significativo la resilienza di fronte al cambiamento climatico, analizzando i dati per prevedere eventi meteorologici estremi, disastri naturali e altri rischi legati al clima con maggiore precisione e tempestività.

Ad esempio, con la NASA, abbiamo rilasciato un modello che va oltre la previsione dell'AI per offrire nuove insight a scienziati, sviluppatori e aziende sia sulle condizioni meteorologiche e climatiche a breve che a lungo termine. Si tratta di uno dei modelli AI più avanzati per il clima e le condizioni meteorologiche, ed è ora disponibile sulla piattaforma open source Hugging Face, il che significa più occhi sul codice e più cervello sui problemi. I foundation model possono anche contribuire a informare gli sforzi per ridurre gli "effetti isola di calore". IBM e la Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence sono pionieri nell'applicazione dei foundation model per mappare le isole di calore urbane, cioè aree con temperature molto più alte rispetto alle località circostanti di Abu Dhabi. Finora, il modello ha contribuito a realizzare sforzi che hanno portato a una riduzione degli effetti delle isole di calore nella regione di oltre tre gradi Celsius.