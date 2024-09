dsm-firmenich Animal Nutrition & Health vanta una lunga tradizione di ricerca e sviluppo sulle micotossine, che ha portato allo sviluppo di strategie di rilevamento e mitigazione delle micotossine diventate standard nel settore. L'azienda ha aumentato notevolmente le conoscenze sulla presenza e la tossicità delle micotossine e ha migliorato i suoi metodi analitici. Ciò ha consentito ai produttori di mangimi di prendere decisioni informate sulla gestione del rischio legato alle micotossine per produrre in ultima analisi mangimi sicuri e di alta qualità.

Oltre a fornire previsioni sul rischio di micotossine a livello regionale, basate sulla produzione di mais e frumento, l'approccio dell'azienda ha preso in considerazione anche i fattori individuali delle aziende agricole, come il clima, il tipo di coltura, l'ubicazione, i tempi di sviluppo, la lavorazione del suolo, le colture precedenti e altri ancora. Ciò è stato fatto in seguito a un'accurata convalida dei risultati effettivi dell'indagine, per fornire agli agricoltori e ai coltivatori previsioni personalizzate per i singoli campi, consentendo loro di prendere decisioni basate sui dati. Ad esempio, gli agricoltori possono ora decidere in modo consapevole se condurre test preliminari o test aggiuntivi per la resa delle aree ad alto rischio. Se la contaminazione è confermata, possono valutare la possibilità di anticipare il raccolto per garantire che la contaminazione sia entro i limiti normativi per ridurre al minimo i rischi associati e garantire la conformità.

I dati meteorologici affidabili e le funzionalità di analisi geospaziale di IBM Environmental Intelligence Suite hanno permesso a dsm-firmenich Animal Nutrition & Health e ai suoi partner di individuare le aree ad alto rischio e di indirizzare meglio gli sforzi di monitoraggio e mitigazione. Ora sono anche in grado di prevedere i tipi di micotossine a cui sono soggette determinate aree e singole aziende agricole e consigliare strategie di mitigazione adeguate alle minacce. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima che le micotossine abbiano un impatto sul 25% dei raccolti mondiali ogni anno, causando la perdita di circa 1 miliardo di tonnellate di alimenti e prodotti alimentari ogni anno1. Inoltre, il costo della contaminazione da micotossine per l'Unione europea è stato stimato tra 1,2 e 3 miliardi di euro all'anno2. Con previsioni accurate e specifiche per località, agricoltori e coltivatori possono ridurre le perdite di raccolto in modo significativo, riducendo i costi per il settore agricolo. Inoltre, il metodo promuove anche pratiche agricole sostenibili riducendo l'impiego di sostanze chimiche, minimizzando l'impatto ambientale e promuovendo un futuro più sostenibile e sicuro dal punto di vista alimentare. Infine, con il servizio di previsione delle micotossine, dsm-firmenich Animal Nutrition & Health può supportare in modo esclusivo i propri partner nel prendere le decisioni giuste e fornire mangimi sicuri agli allevatori.

