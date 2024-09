Nel frattempo, per garantire che l’infrastruttura applicativa fosse in grado di accogliere l’intelligenza artificiale per lo smistamento dei rifiuti, Hera ha applicato il concetto di economia circolare al proprio settore IT interno.Hera aveva già collaborato, alcuni anni fa, con IBM, per sviluppare un’applicazione personalizzata chiamata "Beam", che supporta la fornitura di gas di Hera raccogliendo dati quasi in tempo reale dai contatori intelligenti.Bonetti, Collina e il team hanno capito che era possibile riciclare le funzionalità di Beam per altre aree aziendali come i servizi ambientali e la raccolta dei rifiuti, estraendo altri tipi di informazioni da una gamma più ampia di dispositivi, comprese le riprese video da telecamere montate sui camion.

In primo luogo, tuttavia, occorreva modernizzare l’app.“Beam svolgeva ancora egregiamente il suo compito originale”, afferma Bonetti. “Ma l’architettura monolitica sottostante ne limitava la crescita e l’evoluzione.”

Utilizzando IBM Cloud Pak, Hera si è liberata dai vincoli preesistenti creando Beam IoT, una soluzione flessibile e aperta che può essere riutilizzata a sostegno di casi d’uso in tutto il business multiutility.

“La nostra strategia di evoluzione dei sistemi si basa su tre linee guida”, afferma Bonetti. “Sviluppo nativo in cloud, architettura di integrazione e uso sempre più raffinato dei dati per creare valore”.Queste tre linee guida si adattano perfettamente alle soluzioni IBM utilizzate da Hera per trasformare Beam in Beam IoT: