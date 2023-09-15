Cos'è la CSRD?

La CSRD impone agli Stati membri dell'UE di fare riferimento a un ente investigativo e di conformità che imponga sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni si basano su diversi fattori, tra cui la gravità e la durata delle violazioni e la situazione finanziaria dell'azienda. I singoli stati membri determinano le sanzioni per la mancata conformità al CSRD in base alle leggi statali pertinenti. Tutte le aziende devono tenersi aggiornate su eventuali modifiche legislative e di ottenere una consulenza legale per garantire la conformità ed evitare indagini e potenziali sanzioni.

Per conformarsi alla CSRD, le aziende devono raccogliere e consolidare grandi volumi di dati. Una solida base di dati ESG può contribuire a semplificare la rendicontazione, rendere verificabili le informazioni divulgate in base alla CSRD e aiutare le organizzazioni a prepararsi meglio ai cambiamenti che saranno introdotti a partire dal 2024.