Che cos'è la Global Reporting Initiative (GRI)?

La Global Reporting Initiative (GRI) è un'organizzazione no profit internazionale e indipendente che aiuta aziende, governi e altre organizzazioni a comunicare chiaramente il loro impatto sul mondo. Una rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) completa e accurata è fondamentale sia per la crescita che per la trasparenza, ma senza una metodologia standardizzata, la rendicontazione sulla sostenibilità può essere difficile da valutare.
Gli standard GRI sono i più utilizzati per la rendicontazione della sostenibilità, attualmente utilizzati da oltre 10.000 reporter in più di 100 paesi e sono applicabili a governi, società, grandi organizzazioni e piccole organizzazioni. Sono particolarmente utili per tracciare e rendicontare gli sforzi di un'organizzazione per raggiungere gli obiettivi net zero nel suo percorso verso basse emissioni di carbonio.
Il formato intuitivo garantisce inoltre che gli standard GRI possano essere adottati da esperti in materia che potrebbero avere meno esperienza e risorse quando si tratta di rendicontazione ESG e di sostenibilità. Se un'organizzazione non è in grado di rendicontare in conformità con gli standard (preferibile), sarà comunque in grado di utilizzarli per rendicontare con riferimento agli standard GRI, cosa che rende gli standard uno strumento di rendicontazione della sostenibilità molto accessibile per le organizzazioni di tutte le dimensioni in tutte le fasi del percorso di decarbonizzazione.
Gli standard GRI sono particolarmente importanti anche per le organizzazioni multinazionali che operano in diverse regioni con requisiti di sostenibilità diversi, poiché sono coerenti, misurabili e comparabili e possono essere compresi in un unico «linguaggio» di rendicontazione standardizzato.
Gli standard GRI sono rilevanti per una serie di stakeholder interni ed esterni preoccupati per la trasparenza dell'impatto di un'organizzazione. Questi stakeholder includono comunemente dipendenti, regolatori, responsabili politici e investitori, tutti con motivi diversi per accedere a report ESG integrati e coerenti.
Gli standard GRI si articolano in tre sezioni: universali, settoriali e tematiche. Si tratta di un sistema modulare e interconnesso: tutte le organizzazioni utilizzano i tre standard universali, ma scelgono gli standard di settore e di argomento più applicabili alle loro circostanze. Gli standard di settore sono piuttosto nuovi, con solo uno in fase di rilascio e altri tre attualmente in fase di sviluppo.
Gli standard universali sono suddivisi in:
GRI 3 fornisce un processo chiaro per identificare gli "argomenti materiali". Ciò inizia con la comprensione del contesto dell'organizzazione, l'identificazione degli impatti effettivi e potenziali, la valutazione della significatività di tali impatti, la priorità degli impatti più significativi per la rendicontazione e infine la determinazione degli argomenti materiali pertinenti.
Gli standard tematici sono organizzati in:
Gli standard universali sono stati aggiornati solo di recente ed erano precedentemente noti come GRI 100s. È possibile visualizzare i vecchi o i nuovi standard nei rapporti fino al 2023, quando dovranno essere utilizzati i nuovi standard.
Gli standard specificano gli indicatori, noti come divulgazioni, necessari per una rendicontazione trasparente su un'organizzazione e sul suo impatto. Ogni standard tematico include divulgazioni sull'approccio gestionale e divulgazioni specifiche per argomento. Le divulgazioni sull'approccio gestionale esplorano il modo in cui un'organizzazione gestisce un argomento materiale, gli impatti associati e le aspettative e gli interessi ragionevoli dei stakeholder.
Ad esempio, GRI 403, salute e sicurezza sul lavoro, è uno standard tematico classificato come "tema sociale". All'interno di questo standard vi sono una serie di informazioni.
Informativa sull'approccio gestionale:
Informative specifiche per argomento:
Gli standard includono requisiti per ogni divulgazione, insieme a linee guida per lo sviluppo della narrazione più efficace e completa. Alcune informative prevedono requisiti che delineano le informazioni necessarie per riferire o le istruzioni su come conformarsi allo standard GRI.
Gli standard GRI sono strutturati per aiutare un'organizzazione e i suoi stakeholder a comprendere il contesto del rapporto in modo che possano vedere meglio l'importanza dei suoi impatti.
Per maggiori informazioni, consulta questa sintesi degli standard GRI.
Grazie a una migliore reportistica, le organizzazioni sono maggiormente in grado di misurare, divulgare, gestire e comprendere i propri impatti e identificare opportunità strategiche.
Una rendicontazione chiara e coerente crea fiducia. Migliora il rapporto che un'organizzazione ha con la sua comunità, i settori e i propri dipendenti interni, il che a sua volta può aumentare il valore di mercato a lungo termine. Gli investitori stanno esaminando sempre più attentamente i profili di rischio delle loro organizzazioni in relazione alla sostenibilità chiedendo rendiconti chiari.
La rendicontazione della sostenibilità basata sugli standard GRI dimostra un focus sul futuro. Mentre gli standard vengono costantemente rivisti per riflettere un framework aggiornato, ciò significa che i report sviluppati in conformità con gli standard GRI mantengono la loro rilevanza e sono più facilmente confrontabili con i report precedenti e quelli di altri operatori del settore.
Una rendicontazione ESG accurata e riconosciuta a livello globale è necessaria affinché un'organizzazione aderisca ai requisiti di rendicontazione degli stakeholder e degli investitori e alla trasparenza sui propri sforzi di decarbonizzazione.
Nel 2023, il 98,6% delle aziende S&P 500 ha pubblicato report sulla sostenibilità. Le società pubbliche di tutte le dimensioni in tutto il mondo comprendono sempre più l'importanza economica della rendicontazione ESG strutturata e il GRI fornisce una serie di standard applicabili e comparabili per guidare tale rendicontazione.
Il software ESG può essere utilizzato per facilitare la rendicontazione GRI fornendo dati di livello finanziario accurati e coerenti. È particolarmente utile per la comunicazione di informazioni su misure ambientali come il calcolo delle emissioni di gas serra (GHG), dove sono richiesti dati quantitativi. La contabilità dei gas a effetto serra e la rendicontazione della sostenibilità sono un processo complesso che richiede l'accesso a dati energetici accurati, in tempo reale e storici.
I report GRI possono essere difficili da consolidare se le informazioni sono suddivise in silo tra diversi reparti aziendali e il controllo delle versioni può essere difficile da gestire se è contenuto in fogli di calcolo. Il software ESG reporting rimuove i dati gestiti localmente e crea una fonte di informazioni unificata. Può quindi fornire gli output necessari per eseguire con precisione la rendicontazione GRI.
Con il modulo schemi di rendicontazione ESG di Envizi all'interno delle soluzioni ESG Reporting, le domande del framework GRI sono disponibili all'interno del modulo, consentendo di acquisire dati in un unico posto e di creare report GRI da Envizi. Il modulo schemi di rendicontazione ESG supporta anche un numero di altri framework tra cui CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR e TCFD.
All'interno del modulo, accanto a ogni domanda vengono forniti anche linee guida e suggerimenti per aiutare a informare le organizzazioni di tutti i livelli di competenza sul modo migliore per soddisfare i requisiti di rendicontazione. Inoltre, dato che le risposte possono essere identiche o simili in diversi framework e rimanere invariate alcuni anni, le risposte storiche possono essere utilizzate in diversi framework senza la necessità di copiare e incollare manualmente, cosa che spesso accompagna i report tradizionali.
La rendicontazione dimostra un impegno trasparente a lavorare per un impatto più positivo sulla società e sul pianeta. Gli standard GRI sono gli standard di sostenibilità più utilizzati e, con il supporto di software ESG reporting, come Envizi, possono essere utilizzati da Organizzazioni lungimiranti e responsabili per comunicare il loro contributo a un mondo più sostenibile.
