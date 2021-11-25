Che cos'è la Global Reporting Initiative (GRI)?

Gli standard GRI sono i più utilizzati per la rendicontazione della sostenibilità, attualmente utilizzati da oltre 10.000 reporter in più di 100 paesi e sono applicabili a governi, società, grandi organizzazioni e piccole organizzazioni. Sono particolarmente utili per tracciare e rendicontare gli sforzi di un'organizzazione per raggiungere gli obiettivi net zero nel suo percorso verso basse emissioni di carbonio.

Il formato intuitivo garantisce inoltre che gli standard GRI possano essere adottati da esperti in materia che potrebbero avere meno esperienza e risorse quando si tratta di rendicontazione ESG e di sostenibilità. Se un'organizzazione non è in grado di rendicontare in conformità con gli standard (preferibile), sarà comunque in grado di utilizzarli per rendicontare con riferimento agli standard GRI, cosa che rende gli standard uno strumento di rendicontazione della sostenibilità molto accessibile per le organizzazioni di tutte le dimensioni in tutte le fasi del percorso di decarbonizzazione.

Gli standard GRI sono particolarmente importanti anche per le organizzazioni multinazionali che operano in diverse regioni con requisiti di sostenibilità diversi, poiché sono coerenti, misurabili e comparabili e possono essere compresi in un unico «linguaggio» di rendicontazione standardizzato.

Gli standard GRI sono rilevanti per una serie di stakeholder interni ed esterni preoccupati per la trasparenza dell'impatto di un'organizzazione. Questi stakeholder includono comunemente dipendenti, regolatori, responsabili politici e investitori, tutti con motivi diversi per accedere a report ESG integrati e coerenti.