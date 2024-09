Il software di reporting ESG di IBM® Envizi™ integra una suite di prodotti che ti aiutano a raccogliere e gestire tutti i dati ESG in un unico sistema di registrazione e a creare report con la certezza che i dati sono verificabili e rispondenti agli stessi requisiti previsti per la rendicontazione finanziaria.

Questi prodotti consentono alle organizzazioni di creare report in linea con framework esterni come GRI, ESRS, SASB, GRESB, gli UN SDG e altri ancora, consolidando le richieste di questi framework in un'unica piattaforma e in un formato facilmente esportabile.

Tutto questo grazie a un potente motore che automatizza l'acquisizione dei dati ESG e tiene traccia delle prestazioni nel tempo, consentendoti di soddisfare facilmente i tuoi impegni di segnalazione ESG.

Le funzioni chiave della suite di prodotti per la segnalazione ESG includono: