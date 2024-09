Celestica (link esterno a ibm.com) abilita i migliori marchi del mondo. Grazie al suo impareggiabile approccio incentrato sul cliente, Celestica collabora con aziende leader in numerosi mercati per offrire soluzioni per le loro sfide più complesse.

Leader nelle soluzioni di progettazione, produzione, piattaforme hardware e per la supply chain, Celestica offre competenze e insight globali in ogni fase dello sviluppo del prodotto, dal tavolo da disegno alla produzione su larga scala, fino ai servizi post-vendita. La sede centrale della società si trova a Toronto, in Ontario.