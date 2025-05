L’obiettivo di queste divulgazioni è quello di rendere trasparenti i rischi legati al clima delle aziende. Un’ampia divulgazione dei rischi finanziari legati al clima consente decisioni più informate in materia di investimenti, credito e sottoscrizione assicurativa e può contribuire ad agevolare la transizione verso un'economia più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Il Financial Stability Board (FSB) con sede in Svizzera ha istituito la TCFD nel 2015. Nel 2017 la TCFD ha pubblicato un "Rapporto finale" contenente nel dettaglio 11 raccomandazioni volontarie, noto come framework della TCFD. I successivi rapporti annuali forniscono indicazioni sull'attuazione delle raccomandazioni della TCFD e ne monitorano l'adozione a livello mondiale.

A novembre 2022, la TCFD ha raccolto il sostegno di oltre 4.000 organizzazioni in 101 giurisdizioni, con un valore complessivo del capitale di mercato di 27.000 miliardi di dollari. Il numero di aziende che divulgano informazioni allineate alla TCFD è aumentato del 26% tra il 2017 e il 2021.

Sebbene le raccomandazioni della TCFD siano nate come linee guida per la divulgazione volontaria, stanno rapidamente diventando parte del quadro normativo obbligatorio in molte giurisdizioni, tra cui Unione Europea, Singapore, Canada, Giappone e Sudafrica.

La Nuova Zelanda e il Regno Unito impongono l'informativa sui rischi climatici in linea con il framework TCFD entro il 2023 e il 2025. Nel marzo 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha pubblicato una proposta di legge sull'informativa sui rischi legati al clima che integra aspetti chiave del framework TCFD.