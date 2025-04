"Sebbene le emissioni Scope 3 siano al di fuori del controllo diretto di un'organizzazione, l'organizzazione potrebbe essere in grado di influire sulle attività che determinano le emissioni. L'organizzazione potrebbe essere in grado di influenzare i propri fornitori oppure di scegliere con quali fornitori collaborare, in base alle loro pratiche".

— United States Environmental Protection Agency (EPA)

Il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità nella catena del valore va ben oltre il monitoraggio e la segnalazione delle emissioni Scope 3. Oltre alle prestazioni in termini di emissioni, le organizzazioni sono sempre più impegnate a monitorare e migliorare le prestazioni di un'ampia serie di altre metriche ESG in tutta la loro catena del valore, in particolare all'interno della supply chain.

A questo proposito, le organizzazioni spesso iniziano identificando i punti critici delle emissioni del ciclo di vita del prodotto, utilizzando un inventario delle emissioni Scope 3 di alto livello. Questo significa, secondo il protocollo GHG, tutte le emissioni associate alla produzione e all'utilizzo di un prodotto specifico "dalla culla alla tomba". Tuttavia, per favorire la riduzione delle emissioni in queste aree sensibili, le organizzazioni necessitano di dati granulari e fruibili, che vadano oltre i dati e i metodi di calcolo basati sulle spese, passando a input di dati specifici per attività o fornitori e a metodi di calcolo più accurati.

Un rapporto7 del World Economic Forum e del Boston Consulting Group delinea il seguente framework che le organizzazioni possono utilizzare per affrontare le emissioni nelle loro supply chain:

Creare trasparenza: definire valori di riferimento per le emissioni della catena del valore e scambiare i dati con i fornitori, fissare obiettivi ambiziosi a livello di Scope 1 e 2 e riferire pubblicamente i progressi.





Ottimizzare il CO 2 : riprogettare i prodotti ai fini della sostenibilità, definire una catena del valore/strategia di approvvigionamento per la sostenibilità.





Coinvolgere i fornitori : integrare le metriche relative alle emissioni negli standard di approvvigionamento e monitorare le prestazioni, collaborare con i fornitori per gestire le loro emissioni.





Promuovere gli ecosistemi: intraprendere iniziative di settore per le best practice, la certificazione e il supporto, potenziare i "gruppi di acquisto" per intensificare gli impegni nell'ambito della domanda.





Supportare l'organizzazione: introdurre una governance a basse emissioni di carbonio per allineare gli incentivi interni e potenziare l'organizzazione.

Una volta ottenuti dati più granulari sulle prestazioni, le aziende possono utilizzarli per fornire informazioni sulle attività di riduzione delle emissioni a livello di fornitore. L'adozione di tali misure può aiutarle a prevedere, pianificare e monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale e i progressi verso il raggiungimento di obiettivi come le emissioni net zero.