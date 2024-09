Il modulo IBM® Envizi™: Scope 3 GHG Accounting + Reporting è un software che sfrutta l'intelligenza artificiale per rendere più efficienti i calcoli delle emissioni. Include strumenti per la creazione di report flessibili per fornire informazioni approfondite sulla catena del valore e razionalizzare la divulgazione e offre librerie di fattori di emissione Scope 3 integrate per rendere i calcoli meno dispendiosi in termini di tempo.

Automatizza i calcoli delle emissioni

Envizi offre una copertura in tutte le categorie Scope 3, utilizzando un motore di calcolo delle emissioni per applicare metodi di calcolo conformi al Protocollo GHG e sottoposti a un solido sistema di gestione dei dati. Envizi supporta oltre 40 variazioni di metodologie di calcolo delle emissioni nelle categorie Scope 3.

Identifica i punti critici per le emissioni

Le funzionalità avanzate di acquisizione, tagging e gestione dei dati di Envizi ti aiutano a identificare dove concentrare gli sforzi di riduzione delle emissioni. Inoltre, potenti visualizzazioni e funzionalità di reporting personalizzabili supportate da PowerBI ti aiutano a dimostrare chiaramente l'impatto.

Reporting per framework e stakeholder

Con modelli predefiniti allineati ai questionari del framework e una dashboard dettagliata che consente agli utenti di visualizzare i risultati in pochi clic, Envizi è progettato per semplificare il reporting e la divulgazione delle prestazioni Scope 3.