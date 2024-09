Per Ikano Group, gruppo multinazionale con attività di vendita al dettaglio, bancarie, immobiliari, manifatturiere, di data analytics, di riassicurazione e di consulenza assicurativa in più continenti, la sostenibilità è sempre stata in primo piano. In effetti, Ikano Group ha incorporato la sostenibilità nel proprio DNA, come elemento chiave della propria strategia aziendale. (Originariamente faceva parte di IKEA, ma è indipendente dal 1988.) Riflettendo questo impegno per la sostenibilità, il gruppo ha una vasta serie di obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), con ambizioni definite che favoriranno i suoi progressi e miglioreranno ulteriormente i suoi sforzi e risultati nelle aree legate ai fattori ESG.

Ikano ha già elaborato un piano attuabile per raggiungere i suoi obiettivi e le sue ambizioni ESG in linea con la nuova direttiva UE sul reporting di sostenibilità aziendale (CSRD) (link esterno a ibm.com) e con i requisiti degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Grazie a ciò, l'organizzazione è sulla buona strada per pubblicare il suo primo report conforme alla CSRD nel 2026 (dati dell'anno fiscale 2025). Per arrivare a questo punto è stato fatto un grande lavoro di preparazione, a partire dal riconoscere la portata della sfida per l'ottimizzazione dei processi di raccolta, monitoraggio e reporting dei dati. Il compito era particolarmente arduo a causa della complessità dell’organizzazione. "Senza un sistema solido, il reporting CSRD sarebbe stato più complicato e molto meno efficiente, nonché dispendioso in termini di risorse e tempo", afferma Iliane González Martín, CSRD Project Manager di Ikano Group.

Ikano Group è composto da 6 diverse aziende dislocate in 3 continenti, con caratteristiche complesse che richiedono un approccio completo per adattarsi a un'ampia gamma di variazioni operative, fonti di dati e considerazioni sul reporting. Inoltre, l'impegno dell'azienda per la trasparenza e e un reporting granulare richiedeva una soluzione in grado di fornire dati dettagliati e pronti per l'audit su un'ampia gamma di parametri ESG, come il consumo di risorse, le emissioni di carbonio e altre metriche ambientali, sociali e di governance. La posta in gioco è alta, perché il mancato rispetto dei requisiti di rendicontazione della CSRD potrebbe non solo comportare danni alla reputazione, perdita della fiducia dei clienti e sanzioni finanziarie, ma anche una deviazione dai valori fondamentali di Ikano e dal suo grande impegno in termini di sostenibilità.

Oltre allo stesso Ikano Group, tutte le sei filiali (Ikano Bank, Ikano Bostad, Ikano Industry, Ikano Insight, Ikano Insurance e Ikano Retail) hanno riconosciuto la necessità di una soluzione di reporting ESG e di gestione dei dati per supportare il lavoro di ciascuna filiale verso i singoli obiettivi di sostenibilità.