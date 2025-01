Cos'è un grafo della conoscenza?

Anche le ontologie sono spesso citate nel contesto dei grafi della conoscenza, ma anche in questo caso c'è ancora un dibattito su come si differenzino dai grafi della conoscenza. In definitiva, le ontologie servono a creare una rappresentazione formale delle entità del grafo. Di solito si basano su una tassonomia, ma poiché possono contenere più tassonomie, mantengono una propria definizione separata. Poiché i grafi della conoscenza e le ontologie sono rappresentati in modo simile, cioè attraverso nodi e bordi, e si basano sulle triple del Resource Description Framework (RDF), tendono ad assomigliarsi nelle visualizzazioni.

Un esempio di ontologia potrebbe essere l'analisi di un luogo particolare, come il Madison Square Garden. Un'ontologia distingue tra gli eventi in quel luogo utilizzando una variabile come il tempo. Una squadra sportiva, come i New York Rangers, ha una serie di partite nell'arco di una stagione che saranno ospitate in quell'arena. Sono tutte partite di hockey e avvengono tutte nella stessa sede, tuttavia ogni evento si distingue per data e ora.

Il Web Ontology Language (OWL) è un esempio di ontologia ampiamente adottata, supportata dal World Wide Web Consortium (W3C), una comunità internazionale che sostiene gli standard aperti per la longevità di Internet. In definitiva, questa organizzazione della conoscenza è supportata da infrastrutture tecnologiche come database, API e algoritmi di machine learning che esistono per aiutare persone e servizi ad accedere ed elaborare le informazioni in modo più efficiente.