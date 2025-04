L'interpretabilità dell'AI si concentra sulla comprensione del funzionamento interno di un modello AI mentre la spiegabilità mira a fornire ragioni per gli output.

L'interpretabilità riguarda la trasparenza, che consente agli utenti di comprendere l'architettura di un modello, le caratteristiche che utilizza e il modo in cui le combina per fornire previsioni. I processi decisionali di un modello interpretabile sono facilmente comprensibili per gli esseri umani. Una maggiore interpretabilità richiede una maggiore divulgazione delle sue operazioni interne.

La spiegabilità consiste nel verificare o nel fornire giustificazioni per gli output del modello, spesso dopo che ha formulato le sue previsioni. L'AI spiegabile (XAI) viene utilizzata per identificare i fattori che hanno portato ai risultati. È possibile utilizzare vari metodi di spiegabilità per presentare i modelli in modo da rendere chiari a un essere umano i loro processi complessi e la data science utilizzando il linguaggio naturale.