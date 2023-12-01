Gli assicuratori faticano a gestire la redditività mentre cercano di far crescere le proprie attività e fidelizzare i clienti. Devono rispettare un onere normativo crescente e competere con un'ampia gamma di società di servizi finanziari che offrono prodotti di investimento che hanno un potenziale di rendimento migliore rispetto ai tradizionali prodotti di assicurazione sulla vita e di rendita. Sebbene i tassi di interesse siano aumentati a un ritmo senza precedenti nell'ultimo anno, nel tentativo delle banche centrali di frenare l'inflazione, una parte significativa delle riserve degli assicuratori è bloccata in investimenti a basso rendimento e i rendimenti degli investimenti non miglioreranno per diversi anni (a causa del turnover dei loro portfolio).

Le grandi compagnie assicurative più affermate hanno la reputazione di essere molto conservatrici nel processo decisionale e sono state lente ad adottare nuove tecnologie. Preferiscono essere "seguaci veloci" piuttosto che leader, anche quando viene presentato un business case convincente. Questa paura dell'ignoto può portare a progetti falliti che impattano negativamente sul servizio clienti e portano a perdite.

Il lavoro di IBM con i clienti assicurativi, insieme agli studi dell'Institute of Business Value (IBV) di IBM, dimostrano che le decisioni di gestione degli assicuratori sono guidate dall'orchestrazione digitale, dalla produttività di base e dalla necessità di un'infrastruttura flessibile. Per allinearsi agli imperativi chiave e trasformare le loro aziende, gli assicuratori devono fornire offerte digitali ai propri clienti, diventare più efficienti, utilizzare i dati in modo più intelligente, affrontare le preoccupazioni di sicurezza informatica e disporre di un'offerta resiliente e stabile.

Per raggiungere questi obiettivi, la maggior parte delle compagnie assicurative si è concentrata sulla trasformazione digitale, nonché sulla modernizzazione del core IT abilitata da infrastrutture e piattaforme di hybrid cloud e multi-cloud. Questo approccio può accelerare la velocità di immissione sul mercato fornendo funzionalità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi per contribuire a far crescere l'impresa e può anche migliorare l'esperienza del cliente.