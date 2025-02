Cos'è una rete neurale ricorrente (RNN)?

Una funzione di attivazione è una funzione matematica applicata all'output di ogni strato di neuroni nella rete per introdurre la non linearità e consentire alla rete di apprendere schemi più complessi nei dati. Senza funzioni di attivazione, la RNN calcolerebbe semplicemente le trasformazioni lineari dell'input e non avrebbe la capacità di gestire problemi non lineari. La non linearità è fondamentale per apprendere e modellare schemi complessi, in particolare in compiti come l'NLP, l'analisi delle serie temporali e la previsione dei dati sequenziali.



La funzione di attivazione controlla l'entità dell'output del neurone, mantenendo i valori entro un intervallo specificato (ad esempio, tra 0 e 1 o -1 e 1), il che aiuta a evitare che i valori diventino troppo grandi o troppo piccoli durante le fasi di propagazione in avanti e indietro. Nelle RNN, le funzioni di attivazione vengono applicate a ogni passo temporale agli stati nascosti, controllando il modo in cui la rete aggiorna la sua memoria interna (stato nascosto) in base all'input corrente e agli stati nascosti precedenti.

Le funzioni di attivazione comuni (illustrate di seguito) includono:

La funzione sigmoidea serve a interpretare l'output come probabilità o a controllare i gate che decidono quanta informazione conservare o dimenticare. Tuttavia, la funzione sigmoidea è soggetta al problema della scomparsa del gradiente (spiegato successivamente), il che la rende meno ideale per reti più profonde.

La funzione Tanh (tangente iperbolica), che viene spesso utilizzata perché restituisce output centrati intorno allo zero, il che aiuta a migliorare il flusso del gradiente e a facilitare l'apprendimento delle dipendenze a lungo termine.

La ReLU (Rectified Linear Unit) potrebbe causare problemi con l'esplosione del gradiente a causa della sua natura illimitata. Tuttavia, per mitigare alcuni di questi problemi sono state utilizzate varianti come Leaky ReLU e Parametric ReLU.

