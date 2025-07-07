I modelli di spazio di stato hanno le loro origini nell'ingegneria dei sistemi di controllo, dove hanno svolto un ruolo fondamentale nei calcoli di navigazione per il programma Apollo negli anni '60.1 Gli SSM sono utilizzati anche in modo prominente nell'ingegneria elettrica, dove sono fondamentali per l'elaborazione dei segnali, la teoria del controllo e la robotica. Tuttavia, la qualità più importante degli SSM è forse la loro versatilità, soprattutto per i sistemi con più input e più output.

Alla base degli SSM ci sono due semplici equazioni: una descrive le dinamiche interne di un sistema che non sono direttamente osservabili e l'altra descrive come tali dinamiche interne si relazionano ai risultati osservabili. Questa formulazione semplice e flessibile è estremamente adattabile per un'ampia varietà di dati di serie temporali multivariate.

In economia, gli SSM possono modellare il modo in cui le tendenze e la stagionalità influenzano i prezzi delle azioni. Nelle neuroscienze, possono mappare le relazioni tra segnali cerebrali misurabili (come le fMRI) e l'attività neurale sottostante. In ecologia, gli SSM possono aiutare a modellare le dinamiche della popolazione, i movimenti degli animali e a catturare-ricatturare i dati.2 Gli SSM vengono utilizzati anche nelle previsioni meteorologiche e in altri tipi di analisi delle serie temporali.

Negli ultimi anni, la ricerca sui modelli di spazio di stato si è concentrata sui loro usi nel deep learning, integrando le reti neurali come i parametri delle equazioni SSM. Più recentemente, e in particolare, questo ha prodotto l'architettura del modello Mamba per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che ha dimostrato di equivalere alla capacità prestazionale dei modelli basati su trasformatori, offrendo al contempo velocità ed efficienza superiori.