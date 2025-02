Cos'è un modello autoregressivo?

I modelli autoregressivi funzionano in modo molto più affidabile quando i dati delle serie temporali sono stazionari e la varianza tra le serie temporali non varia. Spesso i dati non stazionari vengono differenziati nel tempo per rimuovere le variazioni di varianza e quindi adattare un modello AR. A volte questa varianza è significativa e un data scientist preferisce non rimuoverla. Il metodo dell'eteroschedasticità condizionale autoregressiva (ARCH) fornisce un modo per modellare una variazione della varianza in una serie temporale dipendente dal tempo, come l'aumento o la diminuzione della volatilità. Un'estensione di questo approccio, nota come eteroschedasticità condizionale autoregressiva generalizzata (GARCH), consente al metodo di supportare i cambiamenti nella volatilità dipendente dal tempo. Ad esempio, l'aumento e la diminuzione della volatilità nella stessa serie.

Quando c'è un processo non stocastico per le variazioni delle serie temporali, l'eteroschedasticità condizionale autoregressiva o l'algoritmo ARCH può utilizzare tecniche autoregressive per modellare e prevedere i cambiamenti nella volatilità dei set di dati. I modelli autoregressivi regolari non modellano una variazione della varianza in un set di dati. Per questo motivo, un data scientist potrebbe utilizzare una trasformazione di Box-Cox per ridurre la varianza nel set di dati. Tuttavia, se la variazione della varianza è autocorrelata, un approccio ARCH alla modellazione può fornire previsioni su quando un processo potrebbe iniziare a cambiare. Questo approccio è noto come previsione della volatilità ed è comunemente utilizzato in econometria e analisi finanziaria. Per esempio, quando si lavora con i dati dei prezzi delle azioni, l'interesse potrebbe espandersi oltre la modellazione dei prezzi potenziali, fino a prevedere quando iniziano a cambiare drasticamente.