Che cos'è l'ispezione visiva?

L'ispezione visiva è una tecnica per rilevare i difetti a occhio nudo per garantire che le attrezzature funzionino correttamente o che i prodotti fabbricati siano realizzati secondo le specifiche. Ciò può includere ispezioni visive effettuate di persona o da remoto utilizzando immagini digitali.
L'ispezione di apparecchiature, prodotti e materiali con l'occhio umano è la forma più antica e semplice di ispezione visiva. È ancora oggi utilizzata nell'industria manifatturiera, nel settore energetico e in campo medico perché è efficace per individuare i difetti a livello superficiale.
Nell'era pre-digitale, gli ispettori erano addestrati a identificare i difetti, a volte a occhio nudo e, in altri casi, utilizzando gli strumenti più semplici, come luci e lenti d'ingrandimento. Con il progresso delle fotocamere e dei droni portatili di alta qualità, l'ispezione visiva si è evoluta in una nuova fase.
Oggi le aziende raccolgono immagini e video digitali di macchinari, prodotti e altri aspetti delle attività fisiche necessarie per effettuare ispezioni visive. Le ispezioni con riprese video e immagini possono essere eseguite in tempo reale da una postazione remota oppure riviste in un secondo momento una volta recuperate le immagini della telecamera.
Il software che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) viene utilizzato oggi anche per l'automazione delle ispezioni visive. "Insegnando" a un computer a leggere le immagini e a determinare quando esse soddisfino standard accettabili, le aziende possono automatizzare il processo di ispezione visiva, risparmiando tempo e, a volte, migliorando la precisione. Ciò può andare dall'identificazione della corrosione sulle parti superiori delle turbine eoliche all'identificazione di connettori difettosi all'interno della parte elettronica dei prodotti.
Un esempio di integrazione dell'AI nei sistemi di ispezione visiva è quello dell'industria automobilistica. Le case automobilistiche moderne utilizzano immagini e deep learning per identificare in modo rapido e uniforme i difetti nelle prime fasi del processo di produzione.
Con questa tecnologia, nota anche come ispezione visiva intelligente, le organizzazioni possono effettuare ispezioni in modo più rapido, accurato ed economico in una vasta gamma di ambienti. Utilizzando macchine per condurre test visivi, le aziende possono tenere le persone lontane da aree pericolose e spazi confinati, come i serbatoi di stoccaggio, proteggendo la sicurezza dei lavoratori senza rinunciare ai vantaggi dell'ispezione visiva.
L'ispezione visiva è una forma di controllo non distruttivo (NDT). I metodi non distruttivi consentono agli ispettori di valutare un sistema o un componente senza modificarlo in modo permanente. Oltre alle ispezioni visive, l'NDT include anche tecniche di ispezione come emissioni e test radiografici, raggi X, infrarossi e ultrasuoni.
NDT è un termine spesso usato nelle attività manifatturiere o industriali che, tuttavia, può essere applicato a molti altri settori. Ad esempio, anche una radiografia per valutare se una persona abbia una frattura ossea o un correttore di bozze che controlla un documento e indica errori che necessitano di revisioni sono tipi di NDT.
Poiché le ispezioni visive guardano solo alla superficie, le organizzazioni spesso le utilizzano in tandem con altri metodi di test.
Ogni settore e organizzazione dispone di un proprio processo per condurre le ispezioni visive. Tuttavia, ci sono punti in comune nei flussi di lavoro delle ispezioni che spesso si riscontrano nei processi di ispezione visiva. Eccone alcuni:
Una volta stabilito un processo, le organizzazioni possono utilizzare vari metodi per eseguire ispezioni visive, tra cui:
Per molti anni, l'ispezione visiva è stata utilizzata per garantire la qualità e la sicurezza. L'ispezione visiva offre inoltre questi vantaggi:
Quando il controllo della qualità e la sicurezza sono fondamentali, l'ispezione visiva viene utilizzata e può essere necessaria anche in questi scenari:
Fino a poco tempo fa, l'ispezione visiva era un processo difficile da automatizzare. I computer non avevano ancora raggiunto l'occhio nudo. Tuttavia, gli ultimi progressi nelle capacità dell'AI hanno reso le funzioni di ispezione visiva automatizzata più efficienti e precise.
Uno dei principali ostacoli che gli ingegneri hanno dovuto superare è l'incapacità di un computer di elaborare il contenuto di un'immagine. La visione artificiale ha contribuito a risolvere questo problema. Questo processo consente ai computer di ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi. Non solo i computer possono ora elaborare l'immagine, ma possono anche generare informazioni dettagliate sui dati, utilizzabili per intraprendere azioni correttive o formulare raccomandazioni.
Ecco alcune delle funzionalità offerte dalla computer vision:
Metti tutta la potenza della computer vision a disposizione dei tuoi team del controllo qualità e dei servizi di ispezione. IBM Maximo Visual Inspection rende la computer vision con deep learning più accessibile agli utenti aziendali grazie a efficaci strumenti di ispezione visiva.
Libera la potenza della computer vision senza codice per un'ispezione visiva automatizzata con IBM Maximo Visual Inspection: un set di strumenti intuitivo per l'etichettatura, la formazione e l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale.