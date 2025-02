Che cos'è la discesa del gradiente?

I dati di addestramento aiutano questi modelli ad apprendere nel tempo e la funzione di costo all'interno della discesa del gradiente funge specificamente da barometro, misurandone l'accuratezza ad ogni iterazione degli aggiornamenti dei parametri. Fino a quando la funzione non è pari o prossima allo zero, il modello continuerà a regolare i propri parametri per produrre l'errore più piccolo possibile. Una volta ottimizzati per quanto riguarda la precisione, i modelli di machine learning possono essere potenti strumenti per le applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e informatica.