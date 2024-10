Che cos'è la messa a punto efficiente dei parametri (PEFT)?

Il time to value è la quantità di tempo necessaria per sviluppare, addestrare e distribuire un LLM in modo che possa iniziare a generare valore per l'organizzazione che lo utilizza. Poiché la PEFT modifica solo alcuni parametri addestrabili, l'aggiornamento di un modello per una nuova attività richiede molto meno tempo. La PEFT può offrire prestazioni paragonabili a un processo di messa a punto completo in una frazione del tempo e dei costi.