Il pregiudizio nell'AI può essere introdotto in qualsiasi fase di un workflow di machine learning, ma è particolarmente diffuso nelle fasi di trattamento dei dati e di sviluppo del modello. Il pregiudizio dei dati si verifica quando la natura non rappresentativa dell'addestramento e della messa a punto dei set di dati influisce negativamente sul comportamento e sulle prestazioni del modello. Il pregiudizio algoritmico non è invece causato dall'algoritmo stesso, bensì dal modo in cui i team di data science raccolgono e codificano i dati di addestramento e da come i programmatori di AI progettano e sviluppano gli algoritmi di machine learning. I pregiudizi dell'AI possono portare a output imprecisi e a esiti potenzialmente dannosi.