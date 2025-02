Che cosa sono i modelli di classificazione?

I modelli di classificazione sono un tipo di modello di machine learning che divide i punti dati in gruppi predefiniti chiamati classi. I classificatori sono un tipo di modellazione predittiva che apprende le caratteristiche della classe dai dati di input e impara ad assegnare classi possibili a nuovi dati in base alle caratteristiche apprese.1 Gli algoritmi di classificazione sono ampiamente usati nella data science per prevedere modelli e risultati. Hanno infatti una serie di casi d'uso concreti, come la classificazione dei pazienti in base ai potenziali rischi per la salute e il filtraggio delle e-mail spam.

Le attività di classificazione possono essere binarie o multiclasse. Nei problemi di classificazione binaria, un modello prevede tra due classi. Ad esempio, un filtro antispam classifica le e-mail come spam o non spam. I problemi di classificazione a più classi classificano i dati tra più di due etichette di classe. Ad esempio, un classificatore di immagini potrebbe classificare le immagini di animali domestici usando una miriade di etichette di classe, come cane, gatto, lama, ornitorinco e altro ancora.

Alcune fonti, soprattutto online, fanno riferimento alla classificazione come forma di apprendimento automatico supervisionato. Ma i classificatori non rientrano esclusivamente nel dominio dell'apprendimento supervisionato. Gli approcci di apprendimento non supervisionato per i problemi di classificazione sono stati un punto chiave della ricerca recente.