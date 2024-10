La casella in alto a sinistra fornisce il numero di veri positivi (TP), ovvero il numero di previsioni corrette per la classe positiva. Il riquadro sottostante è rappresentato dai falsi positivi (FP), quei casi di classe negativa erroneamente identificati come casi positivi. In statistica, questi sono anche chiamati errori di tipo I. La casella in alto a destra indica il numero di falsi negativi (FN), i casi effettivamente positivi erroneamente previsti come negativi. Infine, nella casella in basso a destra viene visualizzato il numero di veri negativi (TN), ovvero le istanze effettive della classe negativa previste con precisione. Sommando ciascuno di questi valori si otterrebbe il numero totale di previsioni del modello.1

Naturalmente, questo modello è per un rudimentale problema di classificazione binaria. La matrice di confusione può visualizzare i risultati anche per problemi di classificazione multiclasse. Ad esempio, immaginiamo di sviluppare un modello di classificazione delle specie come parte di un programma di conservazione della vita marina. Il modello prevede le specie ittiche. Una matrice di confusione per un problema di classificazione multiclasse di questo tipo può essere simile alla seguente: