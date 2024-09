Cosa sono i classificatori Naïve Bayes?

I classificatori Naïve Bayes funzionano in modo diverso in quanto operano in base a un paio di ipotesi chiave, guadagnandosi il titolo di "naïve". Si presuppone che i predittori in un modello Naïve Bayes siano condizionatamente indipendenti o non correlati a qualsiasi altra funzione del modello. Si presuppone inoltre che tutte le caratteristiche contribuiscano equamente al risultato. Sebbene queste ipotesi siano spesso violate in scenari reali (ad esempio, una parola successiva in un'e-mail dipende dalla parola che la precede), semplifica un problema di classificazione rendendolo più gestibile dal punto di vista computazionale. In altre parole, sarà ora necessaria una sola probabilità per ogni variabile, il che, a sua volta, semplifica il calcolo del modello. Nonostante questa ipotesi di indipendenza irrealistica, l'algoritmo di classificazione funziona bene, in particolare con campioni di piccole dimensioni.

Tenendo presente questa ipotesi, possiamo ora riesaminare più da vicino le parti di un classificatore Naïve Bayes. Similmente al teorema di Bayes, utilizzerà le probabilità condizionate e a priori per calcolare le probabilità a posteriori utilizzando la seguente formula: