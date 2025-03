Il bias e la varianza spiegano l'equilibrio che gli ingegneri devono raggiungere per garantire un buon adattamento ai loro modelli di machine learning. Pertanto, il compromesso bias-varianza è fondamentale per affrontare l'underfitting e l'overfitting.

Un modello distorto genera ipotesi forti in merito ai dati di addestramento, al fine di semplificare il processo di apprendimento, ignorando sottigliezze o complessità di cui non può tenere conto. La varianza fa riferimento alla sensibilità del modello alle fluttuazioni di apprendimento nei dati di addestramento.

Alcuni esempi di modelli ad alta distorsione (bias) sono gli algoritmi di regressione lineare o i decision tree poco complessi, che suppongono semplici relazioni lineari o binarie anche quando i modelli di dati sono più complessi.

L'utilizzo di un modello di regressione lineare per i dati con una relazione quadratica comporterà un underfitting, poiché il modello non è in grado di catturare la curvatura intrinseca. Di conseguenza, il modello offre prestazioni scarse nel set di addestramento e nei dati di test non visibili, perché non è in grado di eseguire una generalizzazione corretta sui nuovi dati.

La generalizzazione è la capacità del modello di comprendere e applicare i modelli appresi a dati invisibili. I modelli con bassa varianza tendono anche a non adattarsi perché sono troppo semplici per catturare modelli complessi. Tuttavia, i modelli a basso bias potrebbero risultare eccessivamente adattati se sono troppo flessibili.

Un'alta varianza indica che il modello potrebbe catturare il rumore, le idiosincrasie e i dettagli casuali all'interno dei dati di addestramento. I modelli ad alta varianza sono eccessivamente flessibili, con conseguente basso errore in fase di addestramento tuttavia, quando vengono testati su nuovi dati, i modelli appresi non riescono a generalizzarsi, generando un'elevata quantità di errori in fase di test.

Immagina di dover memorizzare le risposte per un test invece di comprendere i concetti necessari per elaborare le risposte da solo. Se il test è diverso da ciò che hai studiato, farai fatica a rispondere alle domande. Trovare l'equilibrio tra varianza e bias è fondamentale per ottenere prestazioni ottimali nei modelli di machine learning.