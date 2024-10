La messa a punto degli iperparametri è una pratica sperimentale, in cui ogni iterazione verifica diversi valori di iperparametri fino a quando non vengono identificati quelli migliori. Questo processo è fondamentale per le prestazioni del modello, poiché il suo processo di apprendimento è regolato dagli iperparametri. La quantità di neuroni in una rete neurale, la velocità di apprendimento di un modello di AI generativa e la dimensione del kernel di una macchina vettoriale di supporto sono tutti esempi di iperparametri.

Una buona messa a punto degli iperparametri porta a prestazioni complessive più forti per il modello di machine learning in base alle metriche per l'attività prevista. Ecco perché è nota anche come ottimizzazione degli iperparametri.