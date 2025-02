Che cos'è il transfer learning?

Il transfer learning è una tecnica di machine learning in cui le conoscenze acquisite attraverso un'attività o un set di dati vengono utilizzate per migliorare le prestazioni dei modelli su un'altra attività correlata e/o su un set di dati diverso.1 In altre parole, utilizza ciò che è stato imparato in un'impostazione per migliorare la generalizzazione in un'altra.2 Il transfer learning ha molte applicazioni, dalla risoluzione dei problemi di regressione nella data science all'addestramento dei modelli di deep learning. Per quest'ultima, nello specifico, è particolarmente interessante data la grande quantità di dati necessari per creare reti neurali profonde.

I processi di apprendimento tradizionali creano un nuovo modello per ogni nuova attività sulla base dei dati etichettati disponibili. Ciò è dovuto al fatto che gli algoritmi di machine learning tradizionali presuppongono che i dati di addestramento e di test provengano dallo stesso spazio di funzionalità, pertanto, se la distribuzione dei dati cambia o se il modello addestrato viene applicato a un nuovo set di dati, gli utenti devono riaddestrare un modello più recente da zero, anche se vogliono svolgere un'attività simile a quella del primo modello (ad es. classificazione di sentiment analysis per le recensioni dei film rispetto alle recensioni dei brani musicali). Gli algoritmi di transfer learning, invece, prendono come punto di partenza modelli o reti già addestrati, quindi applicano le conoscenze di quel modello, acquisite in un'attività o in dati di origine iniziale (ad es. classificazione delle recensioni dei film) rispetto a un'attività o dati target nuovi, ma correlati (ad es. classificazione delle recensioni dei brani musicali).3