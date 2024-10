Il rilevamento degli oggetti si sovrappone ad altre tecniche di computer vision, ma gli sviluppatori lo trattano comunque come un'attività separata.

La classificazione delle immagini (o riconoscimento delle immagini) mira a classificare le immagini in base a categories definite. Un esempio rudimentale di questo sono i test di immagine CAPTCHA, in cui un gruppo di immagini può essere organizzato come immagini con segnali di stop e immagini che ne sono prive. La classificazione delle immagini assegna un'unica etichetta a tutta l'immagine.

Il rilevamento degli oggetti, in confronto, delinea i singoli oggetti in un'immagine in base a categorie specifiche. Mentre la classificazione delle immagini divide le immagini tra quelle che hanno segnali di stop e quelle che non li hanno, il rilevamento degli oggetti individua e classifica tutti i segnali stradali in un'immagine, nonché altri oggetti come automobili e persone.

La segmentazione delle immagini (o segmentazione semantica) è simile al rilevamento degli oggetti, anche se più precisa. Come il rilevamento degli oggetti, la segmentazione delinea gli oggetti in un'immagine in base alle categorie, ma invece di contrassegnare gli oggetti usando riquadri, la segmentazione delimita gli oggetti a livello di pixel.