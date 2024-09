Cos'è l'ispezione visiva?

Ispezionare macchinari, prodotti e materiali con l'occhio umano è la forma più antica e semplice di ispezione visiva. Viene utilizzata ancora oggi nell'industria manifatturiera, nell'industria energetica e nel campo medico perché si è dimostrato essere un metodo efficace per rilevare i difetti a livello superficiale.

Nell'era pre-digitale, gli ispettori erano formati a identificare i difetti, a volte ad occhio nudo e, in altri casi, utilizzando i più semplici degli strumenti, come luci e lenti d'ingrandimento. Con il progresso delle telecamere e dei droni portatili e di alta qualità, l'ispezione visiva si è evoluta verso una nuova fase; oggi, le aziende raccolgono immagini digitali e video dei macchinari, dei prodotti realizzati e di altri aspetti delle operazioni fisiche per condurre delle ispezioni visive. Le ispezioni con riprese video e immagini possono essere eseguite in tempo reale da un'ubicazione remota o riesaminate in un secondo momento dopo che è stata recuperata la telecamera che ha raccolto le immagini.

Per l'automazione dell'ispezione visiva, oggi si utilizza anche del software che si avvale dell'AI. "Insegnando" a un computer a leggere le immagini e determinare quando soddisfano degli standard accettabili, le aziende possono automatizzare il processo di ispezione visiva, risparmiando tempo e, in alcuni casi, migliorando l'accuratezza. Ciò può andare dall'identificazione di corrosioni sulle sommità delle turbine eoliche all'identificazione di connettori malfunzionanti nei componenti elettronici dei prodotti.

Un esempio di integrazione dell'AI nei sistemi di ispezione visiva è nel settore dell'automotive. Le case automobilistiche di oggi utilizzano immagini e deep learning per identificare rapidamente e coerentemente i difetti nelle prime fasi del processo di produzione.

Con questa tecnologia, nota anche come ispezione visiva intelligente, le organizzazioni possono condurre ispezioni in modo più rapido, accurato ed efficiente in termini di costi in un'ampia gamma di ambienti. Adottando delle macchine per condurre test visivi, le aziende possono tenere le persone lontane dalle aree pericolose e dagli spazi confinati, come i serbatoi, tutelando la sicurezza dei lavoratori senza andare a discapito dei vantaggi dell'ispezione visiva.