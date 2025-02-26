Che cos'è scikit-learn (sklearn)?

Quando si lavora con scikit-learn, è essenziale assicurarsi che i dati di addestramento siano preparati e formattati correttamente prima dell'input nel modello di machine learning. Questo processo è noto come pre-elaborazione e scikit-learn fornisce una serie di strumenti per organizzare il set di dati. Un'attività comune in questa fase della pre-elaborazione di scikit-learn è la normalizzazione, in cui le caratteristiche numeriche vengono ridimensionate per avere grandezze simili utilizzando tecniche come MinMax Scaler o Standard Scaler. Se il set di dati deve essere codificato da variabili categoriali in rappresentazioni numeriche, One-Hot Encoding (OHE) o LabelEncoder (LE), possono renderli compatibili con il workflow del modello. OHE trasforma i valori dei dati categoriali in vettori binari, generando una nuova colonna per ogni categoria con 1 o 0 che indica la presenza o l'assenza della categoria. LE viene utilizzato nel machine learning in cui le etichette numeriche vengono assegnate a categorie o classi. A differenza di One-Hot Encoder, non crea nuove colonne ma sostituisce i valori categorici con valori interi. Può portare a problemi come il presupposto dell'ordinalità ed è meno comune di OHE nelle moderne pratiche di apprendimento automatico a causa dei suoi limiti.