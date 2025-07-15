Selezione del modello nel machine learning

La selezione del modello AI è importante perché determina le prestazioni del sistema di machine learning . Diversi modelli hanno ciascuno punti forti e deboli e la scelta di quello giusto influisce direttamente sul successo del progetto. La selezione del modello è una fase iniziale della più ampia pipeline di machine learning per la creazione e implementazione di modelli ML.

Alcune attività richiedono modelli complessi in grado di catturare i dettagli di un ampio set di dati , ma che possono avere difficoltà a generalizzare i nuovi dati. Potrebbero anche comportare maggiori richieste di elaborazione e risorse. Altre attività sono migliori per modelli più piccoli e semplici, progettati per uno scopo specifico.

Scegliere il modello giusto per il lavoro può: