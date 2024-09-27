Che cos'è Google Gemini?

Gemini è anche il modello che alimenta l'omonimo chatbot di AI generativa (gen AI) di Google (precedentemente chiamato Bard), proprio come Claude di Anthropic prende il nome sia dal chatbot che dalla famiglia di LLM dietro di esso. Le app Gemini su web e mobile fungono da interfaccia chatbot per i modelli sottostanti.

Google sta gradualmente integrando il chatbot Gemini nella sua suite di tecnologie. Ad esempio, Gemini è l'assistente di intelligenza artificiale (AI) predefinito sugli ultimi telefoni Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, che sostituisce Google Assistant. In Google Workspace, Gemini è disponibile nel pannello laterale Documenti per aiutare a scrivere e modificare contenuti e nel pannello laterale di Gmail per facilitare la stesura delle e-mail, suggerire risposte e cercare informazioni nella casella di posta di un utente.

Anche altre app di Google stanno incorporando Gemini. Google Maps, ad esempio, sta attingendo alle funzionalità del modello Gemini per fornire riepiloghi di luoghi e aree.