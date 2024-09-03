10 pericoli e rischi dell'AI e come gestirli

Gli algoritmi e i modelli di AI sono spesso percepiti come "black box" i cui meccanismi interni e processo decisionale sono un mistero, anche per i ricercatori di AI che lavorano a stretto contatto con la tecnologia. La complessità dei sistemi di AI pone delle sfide quando si tratta di comprendere perché sono giunti a una certa conclusione e di interpretare il modo in cui sono arrivati a una determinata previsione.

Questa opacità e incomprensibilità erodono la fiducia e oscurano i potenziali pericoli dell'AI, rendendo difficile adottare misure proattive contro di essi.

"Se non abbiamo quella fiducia in quei modelli, non possiamo davvero ottenere il beneficio di quell'AI nelle aziende", ha detto Kush Varshney, scienziato di ricerca distinto e senior manager presso IBM Research in un video dell'IBM AI Academy su fiducia, trasparenza e governance in AI.

Agisci:

Adotta tecniche di AI spiegabile . Alcuni esempi includono la valutazione continua del modello, Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) per aiutare a spiegare la previsione dei classificatori tramite un algoritmo di machine learning e Deep Learning Important Features (DeepLIFT) per mostrare un collegamento tracciabile e le dipendenze tra neuroni in una rete neurale.

La governance dell'AI ancora una volta si rivela preziosa, con team di audit e revisione che valutano l'interpretabilità dei risultati dell'AI e stabiliscono standard di spiegabilità.