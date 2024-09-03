10 pericoli e rischi dell'AI e come gestirli

L'intelligenza artificiale (AI) ha un valore enorme, ma cogliere tutti i suoi benefici significa affrontare e gestire i suoi potenziali pericoli. Gli stessi sistemi sofisticati utilizzati per scoprire nuovi farmaci, controllare le malattie, affrontare il cambiamento climatico, conservare la fauna selvatica e proteggere la biodiversità possono anche generare algoritmi distorti che causano danni e tecnologie che minacciano la sicurezza, la privacy e persino l'esistenza umana.
Ecco uno sguardo più approfondito a 10 pericoli dell'AI e strategie di gestione del rischio pratiche. Molti dei rischi dell'AI qui elencati possono essere mitigati, ma gli esperti di AI, gli sviluppatori, le imprese e i governi devono ancora affrontarli.
Gli esseri umani hanno bias intrinseci e l'AI che sviluppiamo può riflettere i nostri pregiudizi. Questi sistemi apprendono involontariamente i bias che potrebbero essere presenti nei dati di addestramento e manifestati negli algoritmi di machine learning (ML) e nei modelli deep learning che sostengono lo sviluppo dell'AI. Questi bias appresi potrebbero essere perpetuati durante l'impiego dell'AI, portando a risultati distorti.
Il bias dell'AI può avere conseguenze indesiderate con esiti potenzialmente dannosi. Alcuni esempi includono i sistemi di tracciamento dei candidati che discriminano per genere, i sistemi di diagnostica sanitaria che restituiscono risultati meno accurati per demografiche storicamente svantaggiate e gli strumenti di policing predittiva rivolti in modo sproporzionato alle comunità sistemicamente emarginate.
Agisci:
I malintenzionati possono sfruttare l'AI per lanciare attacchi informatici. Manipolano strumenti di AI per clonare voci, generare identità false e creare e-mail di phishing convincenti, tutto con l'intento di truffare, hackerare, rubare l'identità di una persona o comprometterne la privacy e la sicurezza.
E mentre le organizzazioni iniziano a sfruttare i progressi tecnologici come l'AI generativa, solo il 24% delle iniziative di gen AI è protetto. Questa mancanza di sicurezza rischia di esporre dati e modelli AI a violazioni, il cui costo medio globale è stato di ben 4,88 milioni di dollari nel 2024.
Agisci:
Ecco alcuni modi in cui le aziende possono proteggere la loro pipeline di AI, come raccomandato dall'IBM Institute for Business Value (IBM IBV):
I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono i modelli AI alla base di molte applicazioni di AI generativa, come assistenti virtuali e chatbot di AI conversazionali. Come suggerisce il nome, questi modelli linguistici richiedono un volume immenso di dati di addestramento.
Ma i dati che aiutano ad addestrare gli LLM provengono solitamente dai web crawler che raccolgono e analizzano informazioni dai siti web. Questi spesso vengono ottenuti senza il consenso degli utenti e potrebbero contenere informazioni di identificazione personale (PII). Anche altri sistemi di AI che offrono esperienze del cliente potrebbero raccogliere dati personali.
Agisci:
L'AI si basa su calcoli ad alta intensità energetica, con un'impronta di carbonio significativa. L'addestramento di algoritmi su grandi set di dati e l'esecuzione di modelli complessi richiedono enormi quantità di energia, contribuendo all'aumento delle emissioni di carbonio. Uno studio stima che l'addestramento di un singolo modello di elaborazione del linguaggio naturale emetta oltre 600.000 libbre di anidride carbonica, quasi 5 volte le emissioni medie di un'auto durante la sua vita utile.1
Il consumo d'acqua è un'altra preoccupazione. Molte applicazioni di AI girano su server nei data center, che generano un calore considerevole e necessitano di grandi volumi d'acqua per il raffreddamento. Uno studio ha rilevato che addestrare i modelli GPT-3 nei data center di Microsoft negli Stati Uniti consuma 5,4 milioni di litri d'acqua, e gestire da 10 a 50 prompt ne consuma circa 500 millilitri, equivalenti a una bottiglia d'acqua standard.2
Agisci:
Nel marzo 2023, appena 4 mesi dopo l'introduzione di ChatGPT da parte di OpenAI, una lettera aperta da parte dei leader tecnologici ha chiesto una sospensione immediata di 6 mesi sull'"addestramento di sistemi di AI più potenti di GPT-4."3 Due mesi dopo, Geoffrey Hinton, noto come uno dei "padrini dell'AI", ha avvertito che la rapida evoluzione dell'AI potrebbe presto superare l'intelligenza umana.4 Un'altra dichiarazione di scienziati dell'AI, esperti di informatica e altre figure di rilievo è seguita, sollecitando misure per mitigare il rischio di estinzione dovuto all'AI, equiparandolo ai rischi posti da guerra nucleare e pandemie.5
Sebbene questi pericoli esistenziali siano spesso considerati meno immediati rispetto ad altri rischi dell'AI, rimangono significativi. Un'AI forte, o AI generale, è una macchina teorica con intelligenza simile a quella umana, mentre la superintelligenza artificiale si riferisce a un ipotetico sistema di AI avanzata che trascende l'intelligenza umana.
Agisci:
Sebbene l'AI forte e l'AI superintelligente possano sembrare fantascienza, le organizzazioni possono prepararsi a queste tecnologie:
L'AI generativa è diventata un abile imitatore dei creativi, generando immagini che catturano la forma di un artista, musica che riecheggia la voce di un cantante o saggi e poesie simili allo stile di uno scrittore. Tuttavia, sorge una domanda importante: chi detiene il diritto d'autore sui contenuti generati dall'AI, siano essi completamente generati dall'AI o creati con la sua assistenza?
Le questioni relative alla proprietà intellettuale (IP) che riguardano le opere generate dall'AI sono ancora in fase di sviluppo, e l'ambiguità sulla proprietà rappresenta una sfida per le aziende.
Agisci:
Si prevede che l'AI sconvolgerà il mercato del lavoro, cosa che suscita timori che l'automazione basata sull'AI possa sostituire i lavoratori. Secondo un report del World Economic Forum, quasi la metà delle organizzazioni intervistate si aspetta che l'AI crei nuovi posti di lavoro, mentre quasi un quarto la considera una causa della perdita di posti di lavoro.6
Sebbene l'AI favorisca la crescita in ruoli come specialisti di machine learning, ingegneri robotici e specialisti della trasformazione digitale, sta anche provocando il declino di posizioni in altri settori. Tra questi rientrano ruoli amministrativi, di segreteria, di inserimento dati e di servizio clienti, per citarne alcuni. Il modo migliore per mitigare queste perdite è adottare un approccio proattivo che consideri come i dipendenti possono utilizzare gli strumenti di AI per migliorare il proprio lavoro: concentrandosi sull'aumento piuttosto che sulla sostituzione.
Agisci:
Riqualificare e migliorare le competenze dei dipendenti per utilizzare l'AI in modo efficace è essenziale nel breve termine. Tuttavia, IBM IBV raccomanda un approccio a lungo termine, articolato su tre fronti:
Uno dei rischi più gravi e in evoluzione dell'AI è la sua mancanza di responsabilità. Chi è responsabile quando un sistema AI non funziona? Chi è responsabile delle conseguenze delle decisioni dannose prese da uno strumento di AI?
Queste domande sono al centro dei casi di incidenti mortali e di collisioni pericolose che coinvolgono le auto a guida autonoma e di arresti ingiusti basati sui sistemi di riconoscimento facciale. Mentre questi problemi sono ancora in fase di elaborazione da parte dei politici e delle agenzie di regolamentazione, le aziende possono incorporare la responsabilità nella loro strategia di governance per creare un'AI migliore.
Agisci:
Gli algoritmi e i modelli di AI sono spesso percepiti come "black box" i cui meccanismi interni e processo decisionale sono un mistero, anche per i ricercatori di AI che lavorano a stretto contatto con la tecnologia. La complessità dei sistemi di AI pone delle sfide quando si tratta di comprendere perché sono giunti a una certa conclusione e di interpretare il modo in cui sono arrivati a una determinata previsione.
Questa opacità e incomprensibilità erodono la fiducia e oscurano i potenziali pericoli dell'AI, rendendo difficile adottare misure proattive contro di essi.
"Se non abbiamo quella fiducia in quei modelli, non possiamo davvero ottenere il beneficio di quell'AI nelle aziende", ha detto Kush Varshney, scienziato di ricerca distinto e senior manager presso IBM Research in un video dell'IBM AI Academy su fiducia, trasparenza e governance in AI.
Agisci:
Come nel caso degli attacchi informatici, gli attori malintenzionati utilizzano le tecnologie AI per diffondere misinformazione e disinformazione, influenzando e manipolando le decisioni e le azioni delle persone. Ad esempio, chiamate automatiche generate dall'AI che imitano la voce del presidente Joe Biden sono state create per scoraggiare più elettori americani dal recarsi alle urne.11
Oltre alla disinformazione legata alle elezioni, AI può generare deepfake, ovvero immagini o video modificati per far credere a qualcuno che ha detto o fatto qualcosa che non ha mai fatto. Questi deepfake possono diffondersi attraverso i social media, amplificando la disinformazione, danneggiando la reputazione e molestando o estorcendo denaro alle vittime.
Anche le allucinazioni dell'AI contribuiscono alla disinformazione. Questi output inaccurati ma plausibili spaziano da piccole inesattezze fattuali a informazioni inventate che possono causare danni.
Agisci:
L'AI offre molte potenzialità promettenti, ma comporta anche potenziali pericoli. Comprendere i potenziali rischi dell'AI e adottare misure proattive per ridurli al minimo può dare alle imprese un vantaggio competitivo.
Con IBM watsonx.governance, le organizzazioni possono dirigere, gestire e monitorare le attività di AI in un'unica piattaforma integrata. IBM® watsonx.governance può governare i modelli AI di qualsiasi fornitore, valutare l'accuratezza dei modelli e monitorare equità, bias e altre metriche.
1 Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP, arXiv, 5 giugno 2019.
2 Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models, arXiv, 29 ottobre 2023.
3 Pause Giant AI Experiments: An Open Letter, Future of Life Institute, 22 marzo 2023.
4 AI ‘godfather’ Geoffrey Hinton warns of dangers as he quits Google, BBC, 2 maggio 2023.
5 Statement on AI Risk, Center for AI Safety, Accessed 25 agosto 2024.
6 Future of Jobs Report 2023, World Economic Forum, maggio 2023.
7 Ethics guidelines for trustworthy AI, European Commission, 8 aprile 2019.
8 OECD AI Principles overview, OECD.AI, maggio 2024.
9 AI Risk Management Framework, NIST, 26 gennaio 2023.
10 Artificial Intelligence: An Accountability Framework for Federal Agencies and Other Entities, US Government Accountability Office, 30 giugno 2021.
11 New Hampshire investigating fake Biden robocall meant to discourage voters ahead of primary, AP News, 23 gennaio 2024.
Indirizza, gestisci e monitora l'AI con un singolo portfolio per sviluppare un'AI responsabile, trasparente e spiegabile.