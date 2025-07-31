Ora è il momento di eseguire l'inferenza. L'inferenza sarà supportata dalla generazione di HuggingFace, che fornisce un metodo model.generate() per la generazione di testo utilizzando PyTorch.

Questo tutorial mostra porre al modello base una domanda medica tratta dal set di dati MedReason. È ragionevole pensare che il modello base non sia in grado di rispondere a questa domanda perché è un modello a uso generale addestrato su grandi e diversificati set di dati.

Per prima cosa, imposta le configurazioni di inferenza:

# setup inference configurations args = dict( model_name_or_path="ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct", # use IBM Granite 3.3 2b instruct model template="granite3", # set to the same one used in training, template for constructing prompts infer_backend="huggingface" # choices： [huggingface, vllm] ) # create inference config file to run with llama factory with open("inference_config.yaml", "w", encoding="utf-8") as file: yaml.dump(args, file, indent=2)

Ora poni al chatbot una delle domande del set di dati MedReason:

from llamafactory.chat import ChatModel chat_model = ChatModel(args) messages = [] # run inference chatbot question = ''' A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia" '''

Crea un nuovo messaggio usando la domanda e passalo al modello base:

messages.append({"role": "user", "content": question}) response = "" for new_text in chat_model.stream_chat(messages): response += new_text print(response) messages.append({"role": "assistant", "content": response})

Ecco l'output campione del modello base Granite 3.3

Utente:

A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\F (36.8\C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia"

Risposta:

The most strongly associated condition with this patient's condition is "C": "Optic glioma". The patient's symptoms of hypsarrhythmia on EEG, seizure frequency increase, and the presence of hypopigmented macules and a thickened plaque on the lower back are indicative of a neurological disorder. Optic glioma is a type of brain tumor that can present with these symptoms, including seizures and visual disturbances. Option A, "Cardiac rhabdomyoma", typically presents with cardiac involvement and is not associated with the described EEG findings or skin manifestations. Option B, "Glaucoma", is an eye disease that can lead to vision loss but is not associated with the EEG findings or skin lesions described. Option D, "Polyostotic fibrous dysplasia", is a bone disorder characterized by multiple bone lesions and is not associated with the neurological symptoms and EEG findings presented. Therefore, based on the clinical presentation, the most likely diagnosis is an optic glioma.

La risposta corretta dal set di dati è:

answer: Cardiac rhabdomyoma

Quindi il modello base non ha generato la risposta corretta.

Inferenza con l'adattatore ottimizzato LoRA

Confrontiamo i risultati con il modello di base e l'adattatore ottimizzato LoRA. Poi poniamo la stessa domanda per vedere come la sintonizzazione con il set di dati legali ha permesso al modello di comprendere meglio e rispondere alle domande mediche.

La seguente cella non sarà necessaria se hai eseguito LoRA nella stessa sessione. Tuttavia, se stai tornando al Jupyter Notebook e non vuoi riaddestrare, puoi scaricare gli adattatori ottimizzati dalla tua istanza COS.

download_file_cos(credentials, "granite3_lora.zip", "granite3_lora.zip") !unzip granite3_lora.zip

Ora configura le opzioni per ChatModel in modo che incorpori gli adattatori.

# setup inference configurations args = dict( model_name_or_path="ibm-granite/granite-3.3-2b-instruct", # use IBM Granite 3.3 2b instruct model adapter_name_or_path="granite3_lora", # load the saved LoRA adapters template="granite3", # set to the same one used in training, template for constructing prompts finetuning_type="lora", # which fine-tuning technique used in training infer_backend="huggingface" # choices： [huggingface, vllm] ) # create inference config file to run with llama factory with open("inference_config.yaml", "w", encoding="utf-8") as file: yaml.dump(args, file, indent=2) from llamafactory.chat import ChatModel chat_model = ChatModel(args)

Ora possiamo testare la stessa sfida di ragionamento al modello messo a punto:

messages = [] # run inference chatbot question = ''' A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia" '''

Creare un nuovo messaggio usando la domanda e passarlo al modello messo a punto:

messages.append({"role": "user", "content": question}) response = "" for new_text in chat_model.stream_chat(messages): response += new_text print(response) messages.append({"role": "assistant", "content": response}) Cardiac rhabdomyoma

Esempio di output dal modello messo a punto:

Utente:

A 1-year-old girl is brought to a neurologist due to increasing seizure frequency over the past 2 months. She recently underwent a neurology evaluation which revealed hypsarrhythmia on electroencephalography (EEG) with a mix of slow waves, multifocal spikes, and asynchrony. Her parents have noticed the patient occasionally stiffens and spreads her arms at home. She was born at 38-weeks gestational age without complications. She has no other medical problems. Her medications consist of lamotrigine and valproic acid. Her temperature is 98.3\u00b0F (36.8\u00b0C), blood pressure is 90/75 mmHg, pulse is 94/min, and respirations are 22/min. Physical exam reveals innumerable hypopigmented macules on the skin and an irregularly shaped, thickened, and elevated plaque on the lower back. Which of the following is most strongly associated with this patient's condition?" "A": "Cardiac rhabdomyoma", "B": "Glaucoma", "C": "Optic glioma", "D": "Polyostotic fibrous dysplasia"

Risposta:

Cardiac rhabdomyoma

Questa volta il modello ha generato la risposta corretta, grazie all'adattatore addestrato.

Un aspetto da notare: il modello non risponde più con il suo ragionamento. Questo risultato è dovuto al fatto che il set di dati utilizzato per LoRA ha solo la risposta corretta come output previsto del modello. La messa a punto della LoRA può essere utilizzata sia per fornire nuove informazioni che per istruire il modello su come rispondere.