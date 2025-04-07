Cos'è il boosting del gradiente?

L'errore quadratico medio (MSE) è una funzione di perdita utilizzata per valutare la corrispondenza tra le previsioni di un modello di machine learning e i dati effettivi. La funzione MSE calcola la media delle differenze al quadrato tra i valori previsti e osservati. La formula dell'MSE è: M S E = Σ ( y i - p i ) 2 / n dove y i rappresenta il valore effettivo, p i è il valore previsto e n è il numero di osservazioni.