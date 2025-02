Che cos'è la modellazione degli argomenti?

In quanto metodo di apprendimento senza supervisione, i modelli tematici non richiedono etichette di dati di addestramento generate dall'utente, come nelle attività di classificazione del testo supervisionata. Piuttosto, i modelli di argomento generano e, per estensione, annotano grandi raccolte di documenti con informazioni tematiche sotto forma di gruppi di parole noti come argomenti.3 In che modo i modelli tematici producono questi gruppi di parole?

La modellazione degli argomenti tratta essenzialmente ogni singolo documento di una raccolta di testi come un ammasso di parole, o "bag of words". Ciò significa che l'algoritmo di modellazione degli argomenti ignora l'ordine delle parole e il loro contesto, concentrandosi semplicemente sulla frequenza con cui esse ricorrono, e ricorrono in concomitanza con altre, all'interno di ogni singolo documento.4

La maggior parte degli approcci alla modellazione degli argomenti inizia generando una matrice dei termini del documento. Questa matrice modella il set di dati del testo con i documenti come righe e le singole parole come colonne, o viceversa. I valori nella matrice indicano la frequenza con cui una determinata parola compare in ciascun documento. Questa matrice può quindi essere utilizzata per generare uno spazio vettoriale, dove n parole sono uguali a n dimensioni. Il valore di una data riga indica la posizione del documento nello spazio vettoriale. I documenti che usano parole in gruppi simili e con frequenza comparabile risiederanno quindi più vicini nello spazio vettoriale. Da qui, i modelli di argomento trattano la prossimità nello spazio vettoriale come documenti che condividono contenuti concettuali o argomenti simili.5

I modelli di argomento non sono tuttavia sinonimo di "bag of words". Mentre queste ultime contano semplicemente la presenza di parole all'interno di una raccolta di documenti, i modelli di argomento raggruppano le parole comunemente co-occorrenti in insiemi di argomenti. Ogni argomento è modellato come una distribuzione di probabilità attraverso un vocabolario di parole. Ogni documento nella raccolta è quindi rappresentato in relazione a quegli argomenti.6 In questo modo, i modelli tematici tentano essenzialmente di decodificare i discorsi (cioè gli argomenti) che hanno prodotto i documenti in questione.7