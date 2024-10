- Distribuzioni con media condivisa: l'LDA incontra delle difficoltà quando le distribuzioni delle classi condividono le medie. L'LDA fa fatica a creare un nuovo asse che separi linearmente le due classi. Di conseguenza, l'LDA potrebbe non discriminare efficacemente tra classi con proprietà statistiche sovrapposte. Ad esempio, immagina uno scenario in cui due specie di fiori hanno una lunghezza e una larghezza dei petali molto simili. L'LDA potrebbe avere difficoltà a separare queste specie solo in base a queste funzioni. Le tecniche alternative, come i metodi di analisi discriminante non lineari, in questo caso vengono preferite.

- Non è adatta per i dati non etichettati: la LDA viene applicata come algoritmo di apprendimento supervisionato, ossia classifica o separa i dati etichettati. Al contrario, l'analisi delle componenti principali (PCA), un'altra tecnica di riduzione dimensionale, ignora le etichette delle classi e preserva la varianza.