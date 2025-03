È qui che i modelli AI vengono progettati, addestrati e messi a punto per risolvere problemi specifici, determinando l'intelligence e le funzioni principali di un sistema AI. Si basa sul livello di dati utilizzando dati elaborati e puliti per addestrare algoritmi in grado di apprendere modelli, fare previsioni o generare output.

Questo livello stabilisce anche un ciclo di feedback con il livello di dati, consentendo la riqualificazione e il miglioramento via via che nuovi dati diventano disponibili. Questo livello è fondamentale per il ciclo di vita dell'AI, in quanto definisce le prestazioni del sistema nelle applicazioni del mondo reale.

Framework e librerie AI

I framework di machine learning (ML) e deep learning semplificano la creazione e l'addestramento dei modelli. Gli strumenti più diffusi sono TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras e XGBoost, ognuno dei quali è adatto a diversi tipi di attività dell'AI, come la computer vision, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) o l'analisi dei dati tabellari.

Selezione dell'algoritmo

La scelta del giusto algoritmo di machine learning è fondamentale per ottenere prestazioni ottimali. Gli algoritmi vanno dalla regressione lineare e dai decision tree per attività semplici ad architetture complesse come le reti neurali e i trasformatori. La selezione dipende da fattori tra cui il tipo di dati, il dominio del problema e i vincoli computazionali.

Addestramento del modello

L'addestramento prevede l'inserimento di dati etichettati nel modello, in modo che possa apprendere modelli e relazioni. Questo passaggio richiede risorse computazionali significative per modelli complessi. Il processo di addestramento prevede l'impostazione di iperparametri (ad esempio: velocità di apprendimento e dimensione del batch) e l'ottimizzazione iterativa del modello utilizzando tecniche come la discesa del gradiente.

Progettazione e messa a punto delle funzioni

La progettazione di funzioni trasforma i dati non elaborati in input per il modello. Questo passaggio potrebbe includere ridimensionamento, codifica, riduzione della dimensionalità o creazione di nuove funzioni derivate.

Modelli pre-addestrati e apprendimento per trasferimento

L'utilizzo di modelli pre-addestrati, come BERT e ResNet, può ridurre notevolmente i tempi di sviluppo e i costi computazionali. L'apprendimento per trasferimento adatta questi modelli a nuove attività con un addestramento aggiuntivo minimo.

Convalida e ottimizzazione

Dopo che i modelli sono stati sviluppati, spesso devono essere ottimizzati e messi a punto prima della distribuzione. Ciò potrebbe includere l'ottimizzazione degli iperparametri, la compressione del modello e la convalida del modello.

Prima della distribuzione, i modelli vengono valutati utilizzando set di dati di convalida e test separati per misurare metriche delle prestazioni, tra cui accuratezza, precisione, richiamo e punteggio F1. Questo passaggio aiuta a garantire che il modello si generalizzi bene e funzioni in modo affidabile su dati non visibili.