Cos'è la traduzione automatica

Gli strumenti di traduzione automatica affrontano molti degli stessi problemi della traduzione umana. Gli sviluppi nella traduzione automatica implicano metodi sempre più sofisticati per affrontare questi problemi, una panoramica di alcuni problemi centrali è utile per il contesto.

Un problema fondamentale è l'ambiguità delle parole. Un esempio illustrativo è la frase: Mi puoi passare quella ciabatta?. Qui, ciabatta potrebbe riferirsi alla calzatura o a una presa di corrente multipla. Questo è un esempio di come le parole polisemiche e sinonime influiscano sulla traduzione. Un altro esempio significativo di tale ambiguità sono le espressioni idiomatiche. "In bocca al lupo", ad esempio, non ha nulla a che fare con il lupo. Anche i pronomi possono rimanere ambigui in molte frasi, in particolare se trattati isolatamente.2

Anche i cambiamenti nelle regole linguistiche, come la sintassi e la grammatica, tra le diverse lingue influiscono sulla traduzione. Ad esempio, gli aggettivi in inglese compaiono prima del sostantivo e solitamente dopo in italiano, mentre l'ordine delle parole è irrilevante in latino. Ciò spiega le differenze nei metodi di traduzione tra i traduttori professionisti. In alcuni casi, la traduzione linguistica è letterale, mentre altri approcci mirano a catturare il senso e l'importanza culturale del testo attraverso traduzioni libere.3

I testi poetici rappresentano una sfida unica per la creazione di traduzioni accurate. La metrica, la rima e l'allitterazione sono tutte sfide che influenzano in modo unico la qualità della traduzione poetica.4 La ricerca sulla traduzione automatica si concentra solitamente sul testo in prosa. Questa panoramica introduce alcune delle problematiche del processo di traduzione umana che si riscontrano anche nella tecnologia della traduzione automatica.