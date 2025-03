La mappatura dei punti dati nello spazio latente può esprimere dati complessi in modo efficiente e significativo, migliorando la capacità dei modelli di apprendimento automatico di comprenderli e manipolarli riducendo i requisiti computazionali. A tal fine, la codifica delle rappresentazioni dello spazio latente di solito implica un certo grado di riduzione della dimensionalità: la compressione di dati ad alta dimensionalità in uno spazio dimensionale inferiori che omette informazioni non pertinenti o ridondanti.

Gli spazi latenti svolgono un ruolo importante in numerosi campi della data science e la codifica dello spazio latente è un passaggio fondamentale in molti algoritmi moderni di AI. Ad esempio, qualsiasi modello generativo, come gli autocodificatori variazionali (VAE) e le reti generative avversarie (GAN), calcola lo spazio latente dei dati di addestramento per poi interpolarli per generare nuovi campioni di dati. I modelli di computer vision addestrati per attività di classificazione come il rilevamento di oggetti o la segmentazione delle immagini mappano i dati di input nello spazio latente per isolarne le qualità che sono pertinenti per fare previsioni accurate.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), dai modelli di incorporamento che consentono la ricerca semantica ai modelli autoregressivi come IBM® Granite o quelli che alimentano ChatGPT di OpenAI, manipolano lo spazio latente per esplorare connessioni complesse tra parole diverse in contesti specifici.