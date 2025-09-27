Cos'è un modello Gaussian Mixture?

L'obiettivo di un GMM è stimare sia i parametri di ciascuna distribuzione gaussiana nel modello sia a quale di queste gaussiane appartenga ciascun punto dati. La variabile latente, spesso indicata come z, è il componente gaussiano che, tra tutti i componenti identificati nel modello, ha generato un determinato punto dati. Questa variabile è "latente" perché è una variabile nascosta (o non osservata) che può essere appresa dal modello.

Per ogni punto xn c'è un z n (dove n è il numero di componenti) che è la gaussiana che ha generato x i ( i in questo caso è il numero di punti dati). z n non viene mai osservato nei dati, solo il punto x i . Inoltre, la componente gaussiana che ha prodotto x i , non può essere osservata. Invece, l'algoritmo di massimizzazione delle aspettative del modello deduce una distribuzione di possibili valori z.