Che cos'è il vibe coding

Nell'ingegneria del software, lo sviluppo sta abbandonando la rigida codifica manuale e sta diventando più flessibile e basato sull'AI, e il vibe coding è in prima linea in questo cambiamento. Il "vibe coding" è stato introdotto dal famoso informatico Andrej Karpathy nel febbraio 2025 e ha sottolineato l'importanza degli strumenti di AI nello sviluppo del software.

Questo concetto è allineato con gli sviluppi delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI), specialmente con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT, Claude e Codex di OpenAI per aiutare gli sviluppatori a rimanere al passo con la creatività e ad automatizzare i lavori di codifica.

Il vibe coding è una nuova interpretazione della programmazione in cui gli utenti esprimono le proprie intenzioni usando un linguaggio semplice e l'AI trasforma quel pensiero in codice eseguibile. L'obiettivo del vibe coding è creare un ambiente di sviluppo basato sull'AI dove gli agenti AI fungono da assistenti di codifica fornendo suggerimenti in tempo reale, automatizzando processi ripetitivi e persino producendo strutture di base di codice standard.1