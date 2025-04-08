Che cos'è il vibe coding

Il vibe coding è indubbiamente potente, ma presenta alcune sfide tecniche e reali. Ecco alcune di queste sfide chiave:
1. Complessità tecnica: il vibe coding è in grado di gestire framework standard di base, ma per le applicazioni del mondo reale in cui i requisiti tecnici possono essere nuovi o complessi, diventa complicato.3
2. Problemi di qualità e prestazioni del codice: il vibe coding è utile per testare le applicazioni e creare prototipi, ma richiede comunque ottimizzazione e perfezionamento per assicurarsi che la sua qualità venga mantenuta. Il vibe coding non è la scelta ideale per le applicazioni distribuite perché richiede un'architettura di livello strutturato e sofisticate strategie di ottimizzazione.
3. Sfide di debug: eseguire il debug del codice generato dall'AI è difficile perché è dinamico e non ha una struttura architettonica.
4. Manutenzione e aggiornamenti: molte volte, se l'applicazione software non viene aggiornata in modo tempestivo, diventa obsoleta, motivo per cui è necessario effettuare manutenzione e aggiornamenti regolari. Le applicazioni realizzate utilizzando codice generato dall'AI devono affrontare sfide di manutenzione e aggiornamento se la struttura del codice non viene mantenuta correttamente. Questo può far sì che gli sviluppatori fatichino a comprendere la logica sottostante quando cercano di mantenerla aggiornata e ottimizzata.
5. Problemi di sicurezza: questa limitazione è la più critica, perché può portare a diversi rischi e vulnerabilità estreme. Il codice generato utilizzando l'AI è spesso escluso dalle recensioni del codice e dai controlli di sicurezza, il che porta a vulnerabilità invisibili che possono passare inosservate ed essere sfruttate.