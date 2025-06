Che cos'è ChatGPT? 

ChatGPT è addestrato su enormi set di dati di contenuti tratti da internet. Questi includono post di forum, articoli di notizie, immagini e siti web. Ad esempio, GPT-3 è stato addestrato su oltre 45 terabyte di dati di testo, inclusa l'intera Wikipedia dell'epoca. Ciò gli consente di comprendere i modelli del linguaggio generato dall'uomo e di comprendere le relazioni tra i diversi argomenti.

I modelli GPT sono addestrati con una combinazione di tecniche tra cui l' apprendimento supervisionato l' , apprendimento non supervisionato e l' apprendimento per rinforzo con feedback umano (RLHF) , in cui gli addestratori umani classificano le risposte del modello e creano meccanismi di ricompensa per prestazioni ottimali. Le fasi iniziali di pre-addestramento non sono supervisionate, mentre l'RLHF viene impiegato in un secondo momento per la messa a punto .

ChatGPT è ulteriormente perfezionato rispetto ai modelli GPT di base con set di dati conversazionali aggiuntivi, come quello costituito dai dialoghi dei film. Il processo di addestramento non supervisionato costringe il modello ad analizzare grandi quantità di dati non strutturati e a giungere alle proprie conclusioni sui modelli e sul significato di tali contenuti.

ChatGPT risponde al feedback umano. Gli utenti possono istruire ChatGPT a comportarsi in modi specifici, come un terapista o una guida professionale. Il feedback degli utenti si estende anche ai pulsanti pollice in su e pollice in giù, che possono personalizzare ulteriormente le risposte di ChatGPT.