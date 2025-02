Che cos'è il downsampling?

Il downsampling è una tecnica comune di elaborazione dei dati che risolve gli squilibri in un set di dati rimuovendo i dati dalla classe di maggioranza in modo che corrispondano alle dimensioni della classe di minoranza. È il contrario dell'upsampling, che prevede il ricampionamento dei punti delle classi di minoranza. Sia scikit-learn di Python sia Matlab contengono funzioni integrate per l'implementazione di tecniche di downsampling.

Il downsampling per la data science viene spesso confuso con il downsampling nell'elaborazione numerica dei segnali (DSP). I due concetti sono simili nella loro essenza. Il downsampling per l'elaborazione numerica dei segnali (noto anche come decimazione) è il processo di diminuzione della larghezza di banda e della frequenza di campionamento del campionatore, che rimuove quindi una parte dei dati originali dal segnale originale. Il processo di diminuzione della frequenza di campionamento viene spesso effettuato riducendo la frequenza di campionamento di un fattore intero, mantenendo solo uno su ogni ennesimo campione. Questo viene fatto utilizzando un filtro passa basso, altrimenti noto come filtro anti-aliasing, per ridurre le componenti ad alta frequenza/rumore di un segnale a tempo discreto del fattore intero menzionato in precedenza.

Il downsampling per il bilanciamento dei dati può essere confuso anche con il downsampling per l'elaborazione delle immagini. Quando i dati contengono molte caratteristiche, come nelle immagini MRI ad alta risoluzione, i calcoli possono diventare costosi. Il downsampling nell'elaborazione delle immagini riduce quindi la dimensionalità di ciascun punto dati attraverso la convoluzione. Non è la stessa cosa che bilanciare il set di dati: è una tecnica di ottimizzazione che in seguito richiederà l'interpolazione per recuperare i dati originali.