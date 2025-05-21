I modelli con bias elevato sono in genere troppo semplicistici per catturare i pattern reali nei dati. Sono inadeguati al set di addestramento, con conseguente scarsa precisione dell'addestramento e dei test. Un esempio classico è la regressione lineare applicata ai dati non lineari mostrati in precedenza. Se la vera relazione tra le caratteristiche e l'obiettivo è quadratica o sinusoidale e ci adattiamo a una linea retta, il modello non ha la capacità di catturare la struttura sottostante.

Sintomi: errore elevato sia nei set di addestramento che in quelli di test. Il bias diventa ampio e porta a scarse prestazioni sia nel set di addestramento che nel set di test.