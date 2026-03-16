IBM è stata riconosciuta come leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms. Riteniamo che questo sia un riconoscimento del nostro impegno a fornire soluzioni flessibili e orientate all'AI che consentono ai data scientist e agli ingegneri del machine learning di creare, implementare e governare applicazioni di grande impatto in tutta l'azienda.

Riconoscimenti e note legali:

Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 28 maggio 2025, Afraz Jaffri.

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