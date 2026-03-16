IBM è stata riconosciuta come leader nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms. Riteniamo che questo sia un riconoscimento del nostro impegno a fornire soluzioni flessibili e orientate all'AI che consentono ai data scientist e agli ingegneri del machine learning di creare, implementare e governare applicazioni di grande impatto in tutta l'azienda.
Cosa troverai nel report:
Una panoramica delle sfide attualmente affrontate dai team di data science e machine learning, inclusi gli ostacoli all'AI responsabile, l'ottimizzazione dei costi e l'automazione su larga scala
Insight sul portfolio watsonx di IBM, che offre flessibilità attraverso framework open-source e proprietari, modelli e opzioni di implementazione
Come IBM semplifica la gestione dei dati AI-ready con watsonx.data e altre tecnologie
Dettagli sugli strumenti innovativi di IBM come i foundation model Granite, la piattaforma no-code BeeAI e AutoAI per l’automazione delle pipeline RAG
Che tu stia creando strategie di AI o scalando soluzioni aziendali, questo report fornisce gli insight necessari per scegliere un leader nelle piattaforme di data science e machine learning.
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Riconoscimenti e note legali:
Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 28 maggio 2025, Afraz Jaffri.
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